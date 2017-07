Region Pinneberg in Kürze : +++ Weinfest in Uetersen +++ Elmshorn: Abrisstermin für Brücke gesucht +++ Quickborn: Ölspur sorgt für Behinderung +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Monika Skolimowska/dpa 1 von 1

Uetersen Auch in diesem Jahr wird es in der Rosenstadt ein Weinfest geben − das vermutlich älteste im echten Norden. Zum 33. Fest rund um den gekelterten Rebensaft wird für den 7. bis 10. September an die Wassermühlenstraße eingeladen, die dann wieder in Weinstraße umbenannt wird. Verkostet werden können Weine aus aller Welt, weil neben Winzern Weinhändler an dem Fest teilnehmen werden. Auch die gastronomische Vielfalt kann sich sehen lassen. Am Sonntag, 10. September, wird das Weinfest von einem Flohmarkt in der Fuzo begleitet.

Elmshorn Die Fußgängerbrücke über die Gleisanlagen der Deutschen Bahn in Hainholz wird abgerissen. Das steht fest. Doch wann die Holzkonstruktion weichen muss, steht noch nicht fest. Christina Schötzow vom Flächenmanagement der Stadt teilte der Politik mit, dass es in der Abstimmung mit der Deutschen Bahn noch keinen Sperrtermin für die Strecke gebe. Zudem werde der Abriss durch die Fachfirma sehr kompliziert. Die Abrisskosten könnten sich deshalb erhöhen. Bisher hatte die Stadt dafür 75.000 Euro eingeplant. Die Brücke in Hainholz ist seit November 2016 gesperrt. Zuvor war ein Schaden an einem der Hauptträger festgestellt worden.

Quickborn Eine lange Ölspur hat die Quickborner Marktstraße zwischen Kieler und Pinneberger Straße am Mittwoch zeitweilig unpassierbar gemacht. Polizei und Feuerwehr sperrten sie deshalb für mehrere Stunden, während eine Fachfirma das Öl aufnahm und den Asphalt reinigte. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Thorsten Wiehe war eine undichte Hydraulikleitung an einem Baukran Ursache für die Verschmutzung. Das Leck wurde offenbar zunächst nicht bemerkt. Deshalb konnte sich die Spur ausbreiten.

Schenefeld Die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bauen und Feuerwehr der Stadt Schenefeld findet am Donnerstag, 20. Juli, ab 19 Uhr statt. Die Teilnehmer diskutieren unter anderem über die Mensa und Bewegungsräume für die Gorch-Fock-Schule. Dabei werden die Umsetzung des Raumprogramms und die Bauausführung vorgestellt. Außerdem berichtet die Verwaltung über die Beschlüsse des Ausschusses für Bauen und Feuerwehr. Treffpunkt ist um Gemeinschaftsraum des Schenefelder Rathauses, Holstenplatz 3-5. Barrierefreiheit ist gewährleistet.

Kreis Pinneberg Immer mehr Gesetze bedeutet immer mehr Mitarbeiter- und das wiederum immer mehr Platzbedarf – eine Gleichung, die den Zustand der Kreisverwaltung Pinneberg seit geraumer Zeit beschreibt. Zum Vergleich: Seit dem Umzug von der Kreisstadt nach Elmshorn im Jahr 2011 ist die Zahl der Stellen um 100 gestiegen. Und deshalb reicht der Platz im Kreishaus erneut nicht mehr aus, um alle Mitarbeiter unterzubringen. Die Verwaltung benötigt deshalb nun neue Räume. 1000 Quadratmeter Fläche sollen zusätzlich angemietet werden – und zwar im künftigen Straßenverkehrsamt. Grund für den zusätzlichen Flächenbedarf sind unter anderem neue Gesetze, die die Verwaltung umzusetzen hat. Aktuelle Beispiele: das Prostituiertenschutzgesetz, sowie das Unterhaltsvorschussgesetz. Zudem hat die Ausländerbehörde aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen Platzprobleme. Diese werden sich wohl noch verstärken, denn die Verwaltung rechnet für 2018 mit dem Beginn des Familiennachzugs. Offensichtlich herrschen in der Behörde bereits jetzt chaotische Verhältnisse, wie in einer Verwaltungsvorlage nachzulesen ist: Aufgrund der verdichteten Raumsituation „kommt es vermehrt zu aggressivem Verhalten bei den Kunden“. Es werde sogar über den vorübergehenden Einsatz eines Sicherheitsdienstes nachgedacht. Die Räume dafür entstehen gerade direkt neben dem Kreishaus. Dort nimmt der Neubau des Straßenverkehrsamts Form an. Ende Februar 2018 sollen die Mitarbeiter, die noch in einem maroden Bau in Pinneberg untergebracht sind, dort einziehen. Der Neubau ist von Anfang an großzügig geplant worden. Im dritten Obergeschoss ist deshalb noch eine Fläche von etwa 1000 Quadratmetern frei. Diese sollte ursprünglich an andere Mieter vergeben werden. Für die Verwaltung wäre eine Anmietung der Fläche, auch aufgrund der räumlichen Nähe, die Ideallösung. Bei den Politikern brach angesichts dieser Wünsche indes kein Jubel aus.

Hamburg In der schier endlosen Schifffahrtskrise halten sie sich einigermaßen über Wasser. Die deutschen Zulieferer der Werften- und Offshore-Industrie sehen sich trotz erneuter Umsatz- und Auftragsückgänge weiterhin auf stabilem Kurs und hoffen auf einen Aufschwung. „Unsere Hightech-Branche hat die Talsohle der Auftragseingänge noch nicht erreicht“, sagte Alexander Nürnberg am Donnerstag in Hamburg. Der Vorstandsvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Marine Equipment and Systems im Maschinenbauverband VDMA fügte bei einem Jahresrück- und -ausblick aber hinzu: „Ein Silberstreif am Horizont ist erkennbar.“

Schleswig-Holstein Eine Trauerfeier für den verstorbenen Schlagerstar Gunter Gabriel soll es am 22. Juli in Hamburg geben. Das teilte das Bestattungsportal mymoria.de mit, das die Trauerfeier und auch die Bestattung von Gabriel organisiert. Der Ort wurde nicht bekannt gegeben. Gabriel war Mitte Juni in Folge eines Treppensturzes gestorben. Der Unfall passierte einen Tag vor seinem 75. Geburtstag. Zur Trauerfeier erwartet werden Familie sowie 120 geladene Gäste. Gabriel habe sich keine pompöse Bestattung gewünscht, getreu seinem Motto: „Ich bin Rebell, ´n bisschen Punk, aber ich bin sauber!“

erstellt am 14.Jul.2017 | 06:00 Uhr