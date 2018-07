Region in Kürze : +++ Weinfest in Pinneberg +++ Hafenfest in Wedel +++ Mittelalter Folklore und Heavy Metal in Brande-Hörnerkirchen +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

02. Juli 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Zahlreiche Besucher nutzten an den vergangenen vier Tagen das sommerliche Wetter, um das Pinneberger Weinfest zu besuchen. Winzer aus ganz Deutschland präsentierten ihre Produkte auf dem Platz vor der Pinneberger Drostei. Mit Franziska Drögemöller wurde am Freitagabend die neue Weinkönigin gekrönt.

Barmstedt Bei strahlendem Sonnenschein haben am Sonnabend mehrere hundert Teilnehmer in Barmstedt das 131. Kinderfest gefeiert. Unter dem Motto „Dschungel“ zogen am Vormittag die Fußgängergruppen und Festwagen durch die Stadt, bevor am Nachmittag der Rantzauer See zum Mittelpunkt wurde. Dort vergnügten sich die Kinder auf der Spielewiese an der Promenade und bei der Disco auf dem Strandbadgelände. Zum Abschluss wurden die schönsten Wagen, Gruppen und Häuser prämiert.

Uetersen In Uetersen wurde das Rosenfest gefeiert. Mit dabei: Rosenkönigin Nadja I. und Rosenprinzessin Christin I.. Auch beim Sommerfest im Seniorenheim „Haus am Rosarium“ schauten die Hoheiten nebst Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) und einer Abordnung der Uetersener Kaufmannschaft gestern vorbei.

Quickborn Das Jugendhaus in Tangstedt heißt ab sofort "Die Zehn". Ex-Bürgermeister Detlef Goos hielt sein Versprechen gegenüber den Kindern und Jugendlichen der Gemeinde und spendete das Namensschild. Mit einem fröhlichen Festakt wurde das Namensschild am Sonnabend enthüllt.

Wedel Der Traditionsschiffsanleger war rechtzeitig fertig geworden, so dass sich alte Segler beim Wedeler Hafengeburtstag im neuen Becken bestens präsentieren konnten. Überhaupt tummelte sich während der drei Tage diesmal so einiges auf dem Wasser. Optimisten zogen ihre Bahnen und auch die Sonderfahrten der Lühe-Fähre sowie die Mitfahrgelegenheiten auf dem 114 Jahre alten Dampfschlepper Woltmann wurden von den Besuchern rege genutzt. Auch das Konzept der Aufteilung der Vereine auf zwei Tage kam an. Organisator Hauke Sievers schätzte, dass die Besucherzahlen pro Tag „locker sechsstellig“ gewesen seien.

Elmshorn Auf dem Schulhof der Raboisenschule gibt es neuerdings drei Piktogramme. Sie helfen den Schülern beim Lernen der Zahlen und beim Buchstabieren. „Lernen durch Bewegung spielt bei uns eine große Rolle“, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Frauke Polomsky. Die Piktogramme, die wie Straßenmarkierungen eingebrannt wurden, haben 3000 Euro gekostet. 2000 Euro stammen aus dem „Pfandschwein“, das der Round Table bei seinem Glühweinverkauf auf dem Lichtermarkt aufgestellt hat, 1000 Euro hat der Schulförderverein zugeschossen.

Hamburg Die Krawalle um den G20-Gipfel in Hamburg haben nach Ansicht von Innensenator Andy Grote (SPD) zu einem Paradigmenwechsel in der Strafverfolgung geführt. Mit der Sonderkommission „Schwarzer Block“ habe die Hansestadt einen „völlig neuen Standard“ bei der Verfolgung der Täter etabliert, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur ein Jahr nach den gewaltsamen Ausschreitungen mit Hunderten verletzten Polizisten und Gipfelgegnern. „Und den werden wir beibehalten, damit wir auch in Zukunft derartige Straftaten sehr konsequent und sehr gründlich nachverfolgen können.“

Schleswig-Holstein Die Sonne ist zurück – in Schleswig-Holstein und beim Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF): Sol Gabetta, argentinische Cellistin, Publikumsliebling und Porträtkünstlerin von 2014, eröffnete gestern und am Sonnabend gemeinsam mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester und Christoph Eschenbach am Pult das Festival.