Esther Hasselwander leitet seit 2016 den Verein Dicke Freunde Hamburg

von shz.de

01. Juni 2019, 16:00 Uhr

Wedel | „Probier doch mal die Diät.“ – „Beweg dich mehr.“ – „Mach mehr Sport.“ All das sind gute Ratschläge für Menschen mit Übergewicht. Doch kommen sie selten an. „Es ist wie wenn man eine Erkältung hat. Jeder hat einen Ratschlag: Probier mal die Suppe, mach dieses oder jenes. Irgendwann kann man es nicht mehr hören“, sagt Esther Hasselwander. Die Vorsitzende des Vereins Dicke Freunde Hamburg weiß wovon sie spricht. 170 Kilogramm hat sie gewogen, bevor sie sich 2015 der Selbsthilfegruppe Hummelhüften-Gang anschloss. „Der Name stammt von mir, weil Wespentaille out ist“, sagt die Wedelerin lachend. Die Teilnahme an der Selbsthilfegruppe, die an das Adipositaszentrum des Westklinikums Rissen angeschlossen ist, gehörte ebenso zur Vorbereitung auf eine Schlauchmagen-OP wie ein psychologisches Gutachten und die Motivation, mehr Sport zu treiben.

„Ich habe mich einfach unwohl in meiner Haut gefühlt“, sagt Hasselwander. Die 39-Jährige trieb auch die Angst an, dass ihr Sohn unter ihrem Übergewicht leidet, dass er gehänselt wird. „Das war meine größte Sorge“, sagt Hasselwander. Im Jahr 2016 wurde sie operiert. Bei der OP werden etwa 90 Prozent des großen gewölbten Magenteils – Fundus und Korpus – entfernt. Das Magenvolumen schrumpft auf etwa 85 bis 100 Milliliter – normalerweise liegt es bei 1,2 bis 1,6 Litern. „Einige vertragen nach der Operation einige Dinge nicht mehr. Das hatte ich nie. Es passen aber nur doch drei Esslöffel rein. Dann geht nichts mehr. Das ist eine gravierende Umstellung“, erläutert Hasselwander. 70 Kilogramm hat sie nach der Operation abgenommen. „Ich war nie richtig schlank und werde es auch nicht mehr. Aber ich fühle mich heute sauwohl“, sagt sie.

„Ich bin auch früher zur Arbeit gegangen und hatte einen Freundeskreis, ich habe mich aber auch geschämt, rauszugehen“, sagt Hasselwander. Die Zeiten seien vorbei. „Es hat sich alles geändert“, erläutert die Vereinsvorsitzende. „Ich wollte wieder am Leben teilnehmen, rausgehen. Ich habe meine Agilität zurückgewonnen.“

Alles geändert trifft bei ihr wirklich zu. Hasselwander hat einen neuen Mann, geht heute regelmäßig ins Fitnessstudio und wurde von der Hilfesuchenden zur Hilfeleistenden. 2016 wurde sie Vorsitzende des Vereins Dicke Freunde. „Viele wollen etwas machen, aktiv werden“, sagt Hasselwander. Der Verein hat Wasserzeiten in sieben Schulschwimmbädern in Hamburg angemietet und bietet dort Wassergymnastik an. „Das ist gelenkschonend“, sagt Hasselwander. Vor allem aber finden die Kurse im geschlossenen Rahmen statt. „Ich wäre früher niemals in ein Schwimmbad gegangen. Und so geht es vielen Vereinsmitgliedern“, sagt Hasselwander.

Etwa 380 Mitglieder hat der Verein, der eng mit der Selbsthilfegruppe Hummelhüften-Gang zusammenarbeitet. Der Verein organisiert vor allem das Training. Vereinsmitglieder können einmal die Woche ins Wasser. Die Selbsthilfegruppe bietet ein monatliches Treffen an. In der ersten Stunde werden aktuelle Themen der Teilnehmer besprochen, diese können aus ihrem Leben berichten, müssen aber nicht. Für die zweite Stunde werden Dozenten eingeladen, die über Ernährung, Operationen oder andere Gesundheitsthemen berichten. „Wir arbeiten eng mit dem Klinikum Rissen zusammen, sind aber frei“, sagt Hasselwander. Der Verein konzentriere sich auf Menschen mit Übergewicht und Adipositas. „Bei Menschen mit Adipositas und Bulimie liegen oft ähnliche Probleme vor, die Akzeptanz ist aber nicht da“, erläutert die Vereinsvorsitzende.

„Essen bleibt immer ein Thema“, sagt Hasselwander. „Zigaretten und Alkohol kann man komplett aus seinem Leben verbannen, aber Essen muss man.“ Bei Frust und Traurigkeit muss es für Hasselwander süß sein, bei Stress herzhaft. „Ein Eis kann ich auch heute nicht stehenlassen und in Spanferkel und Schweinshaxe könnte ich mit reinsetzen“, sagt Hasselwander lachend. „Ich esse das auch alles, denn ich kann schlecht mit Verboten umgehen. Aber ich höre heute auf die Signale meines Körpers. Das Maßlose ist weg. Wenn ich satt bin, bin ich satt.“

Die Selbstwahrnehmung sei dennoch oft anders. Da kommt Hasselwanders Sohn ins Spiel: „Für ihn ist Mama immer die Schönste. Aber wenn ich Zweifel habe, sagt er immer so zuckersüß: ,Du bist doch gar nicht mehr dick.‘ Das ist für mich das Schönste.“