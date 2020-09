Voting des Tages : Weihnachtsmarkt ohne alkoholische Getränke: Gehen Sie hin?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

22. September 2020, 18:00 Uhr

In Barmstedt ist der Weihnachtsmarkt bereits abgesagt worden. In Elmshorn soll der Lichtermarkt mit Einschränkungen stattfinden. Und in Pinneberg wird noch darüber diskutiert, unter welchen Bedingungen wieder ein Weihnachtsdorf aufgebaut werden könnte.

Klar ist laut Stadtmarketing aber: Nach aktueller Rechtslage gilt für Märkte aktuell eine begrenzte Teilnehmerzahl und ein Alkoholausschankverbot. Doch für viele gehört ein Glühwein zum Weihnachtsmarkt einfach dazu.

Wir fragen daher heute:

Weihnachtsmarkt ohne alkoholische Getränke: Gehen Sie hin? Ja, das werde ich tun. Nein, ohne Glühwein und Co. ist es nicht das gleiche. Nein, ich werde wegen Corona keine Märkte besuchen. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.