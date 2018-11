Interaktive Karte : Weihnachtsmärkte und Weihnachtsmärchen im Kreis Pinneberg

Alles in einer Karte: shz.de zeigt, wo und wann Weihnachtmärkte und Theaterpremieren im Kreis Pinneberg zu finden sind.

von Felisa Kowalewski

10. November 2018, 14:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Weihnachtszeit ist Zeit für Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt und Staunen im Theater. Den Start in die Saison macht im Kreis Pinneberg die VHS Elmshorn mit einer vorweihnachtlichen Hobbyausstellung am Sonntag, 11. November. Kurz darauf folgen schon das Pinneberger Weihnachtsdorf, der Lichtermarkt in Elmshorn und der Neuendeicher Adventsmarkt. Und natürlich die ersten Weihnachtsmärchen: Dieses Jahr zaubert die Kleine Hexe in Schenefeld, in Quickborn fliegt Peter Pan und in Uetersen erzählt Ebenezer Scrooge seine Weihnachtsgeschichte.

shz.de hat die Weihnachtsmärkte und die Premieren der Weihnachtsmärchen der Region in einer Karte zusammengefasst: