Voting des Tages : Weihnachtsmärkte in Zeiten von Corona — eine gute Idee?

14. August 2020, 18:00 Uhr

Einbahnstraßen statt bunter Trubel, Glühwein "To Go" statt Budenzauber und zusätzlich zu Schal und Mütze eine Maske – so könnte die Realität in der diesjährigen Adventszeit aussehen. Trotz der Corona-Krise sollen Weihnachtsmärkte in diesem Jahr stattfinden – mit Würstchenbuden und Glühweinduft.

Weihnachtsmärkte in Zeiten von Corona — eine gute Idee? Ja, mit Maske und Abstand finde ich das gut. Ja, aber mit einer limitierten Besucheranzahl. Nein, das birgt zu viele Ansteckungsrisiken. zum Ergebnis

