Voting des Tages : Wegen hoher Fallzahlen: Wie stehen Sie zu schärferen Corona-Regeln für Ungeimpfte in Schleswig-Holstein?

05. November 2021, 18:00 Uhr

Angesichts der angespannten Corona-Lage verschärfen manche Bundesländer die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. In Baden-Württemberg gelten seit Mittwoch (3. November) strengere Regeln für Menschen ohne Corona-Impfung. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss nun für zahlreiche Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen einen teuren PCR-Test vorweisen – etwa im Restaurant, Kino, Schwimmbad, Museum oder in der Kantine. Auch die Kontaktbeschränkungen kehren zumindest für Ungeimpfte wieder zurück.

Wegen hoher Fallzahlen: Wie stehen Sie zu schärferen Corona-Regeln für Ungeimpfte in Schleswig-Holstein? Ich bin dafür, das wäre der richtige Schritt. Ich bin dagegen, die jetzigen Regeln reichen aus. Mir ist das egal. zum Ergebnis

