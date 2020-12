Voting des Tages : Wegen Corona: Steht der Weihnachtsbaum in Ihrem Wohnzimmer schon früher?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

02. Dezember 2020, 18:00 Uhr

O Tannenbaum: Machen es sich die Deutschen im Corona-Jahr früher zu Hause mit geschmücktem Grün gemütlich? Eigentlich ist es Tradition, den Weihnachtsbaum erst kurz vor Heiligabend zu kaufen. So kennen es viele, und so wird es durchweg auch in deutschen Filmen und Serien erzählt. Doch 2020, im Jahr der abgesagten Weihnachtsmärkte, haben schon auffällig viele Menschen in den sozialen Medien am ersten Advent ihren geschmückten Baum im Wohnzimmer gezeigt – freilich meist wohl nur aus Plastik.

Wir fragen daher heute:

Wegen Corona: Steht der Weihnachtsbaum in Ihrem Wohnzimmer schon früher? Ja, ich stelle den Baum dieses Jahr früher auf. Nein, der Baum wird wie gehabt kurz vor dem Fest aufgestellt. Ich stelle gar keinen Weihnachtsbaum auf. zum Ergebnis

