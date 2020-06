Voting des Tages : Wegen Corona-Krise: Bundesregierung senkt Mehrwertsteuer – Was halten Sie davon?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

04. Juni 2020, 18:00 Uhr

Mehr Geld für Familien und Kommunen, Entlastungen beim Strompreis – und eine Senkung der Mehrwertsteuer: Mit einem riesigen Konjunkturpaket will die Bundesregierung die Wirtschaft in der Corona-Krise ankurbeln. Das Programm soll für 2020 und 2021 einen Umfang von 130 Milliarden Euro haben. Ein Herzstück davon ist die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer: Vom 1. Juli an bis zum 31. Dezember 2020 soll der Steuersatz von 19 Prozent auf 16 Prozent und für den ermäßigten Satz von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt werden.

