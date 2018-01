Region Pinneberg in Kürze : ++Wedelerin erhält Post von Queen ++ Aufruhr nach doppeltem Familiennachzug++Neuer Spitzenkandidat für Elmshorner SPD ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

30. Januar 2018, 06:00 Uhr

Wedel Ein Weihnachtsgruß an die Queen hat der norddeutschen Künstlerin Nicole Leidenfrost (43) eine unverhoffte Antwort beschert. Denn nachdem sie Elizabeth II. nette Gedanken und Wünsche zu Weihnachten geschickt habe, sei in der vergangenen Woche ein Brief aus London angekommen, sagte Leidenfrost. „Es steht darin, dass die Queen so etwas Persönliches gerade in der heutigen Zeit sehr schätzt“, berichtete die in Wedel lebende Künstlerin.

Kreis Pinneberg Der Fall eines syrischen Flüchtlings im Kreis Pinneberg, der seine zweite Frau zu den gemeinsamen vier Kindern nach Deutschland holen durfte, beschäftigt jetzt Politiker bundesweit. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte der „Rheinischen Post“, er sei „grundsätzlich skeptisch, was den Nachzug von Zweit- oder gar Drittfrauen betrifft“. Das schließe aber nicht völlig aus, dass man im Einzelfall im Sinne des Kindeswohls „auch anders entscheide“ könne.

Elmshorn Die Elmshorner SPD geht mit einem neuen Spitzenkandidaten in die Kommunalwahl: Arne Klaus. Der schulpolitische Sprecher der Sozialdemokraten wurde während einer Mitgliederversammlung mit 96 Prozent der Stimmen gewählt. Zuvor hatte Ulrich Lenk, Vorsitzender der SPD-Rathausfraktion, erklärt, dass er nicht wieder als Spitzenkandidat antreten werde.

Pinneberg Metall, Erde, Wasser, Tuch – das sind die Materialien, die die Pinneberger Künstlerin Inken Woldsen braucht, um ein Bild zu gestalten. Keine Leinwand, keinen Pinsel, keine Farbe. Eingegraben in den Boden entstehen über Wochen durch Korrosion ganz individuelle Abdrücke auf dem Tuch. Immer unterschiedlich, je nach Bodenbeschaffenheit und Wetterlage. Drei dieser außergewöhnlichen Bilder gehören nun dem Pinneberg Museum. Ab März werden sie – gemeinsam mit einer Ausstellung der Künstlerin – im Museum zu sehen sein.

Schenefeld Hanna-Maria Engel präsentiert ihre Lesungen nun auf YouTube. Die Kulturschaffende aus Schenefeld hat zwölf ihrer Veranstaltungen auf die Plattform gestellt. Hilfe bekam sie von ihrem algerischen Haushaltshelfer Mohammed Feghouli. Der hatte sie auf die Idee gebracht, die Internet-Community zu nutzen. „Ein Maler wird nach dem Leben bekannt, ein Schauspieler lebt im Moment“, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Internet biete ihre eine gute Möglichkeit, um der Nachwelt etwas zu hinterlassen.

Heidgraben Finanzen, Feuerwehr, Kindergarten und Grundschule: Heidgrabens Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen (SPD) hat während des Neujahrsempfangs der Gemeinde einen umfassenden Bericht über die Situation in der 2800-Einwohner-Kommune gegeben. Er betonte unter anderem, dass ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses dringend notwendig sei. Kritik übte Jürgensen an der seiner Meinung nach zu hohen Kreisumlage. Deutlich wurde zudem, dass das stetige Wachstum Heidgrabens neue Herausforderungen mit sich bringt.

Quickborn Bei der Eröffnung der Ausstellung gegen Rechtsextremismus und für eine starke Demokratie im Ellerauer Bürgerhaus hat Schirmherr und Bürgermeister Eckart Urban (SPD) dazu aufgerufen, sich gegen rechtes Gedankengut mit demokratischen Mitteln zu wehren und das Bewusstsein für die rechte Ideologie zu schärfen. Die aus 16 Schautafeln bestehende Ausstellung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene und klärt unter anderem über die Strategien der rechten Szene auf.

Hamburg Ein Pizzafahrer kollidierte am Montag in seinem Elektrofahrzeug mit einem Hyundai SUV. Vermutlich verbog sich dabei die rechte Seitentür, sodass der etwa 20-Jährige aus seinem Fahrzeug auf die Straße geschleudert wurde. Dort ist er bewusstlos und mit schweren Verletzungen liegengeblieben.

Schleswig-Holstein Bei den Grünen rückt die Debatte um Habecks Nachfolge in Kiel in den Blickpunkt. Am 8. Februar will sich der Landesparteirat damit befassen, sagte der Landesvorsitzende Steffen Regis am Montag. Es bestehe aber nicht die Notwendigkeit, dann auch einen Nachfolger zu benennen. Die Bundes-Grünen hatten Habeck eine achtmonatige Übergangszeit zugestanden, in der er seinen Posten als Landesminister fortführen kann. Deshalb sei auch nicht der ganz große Zeitdruck da, sagte Regis. „In nächster Zeit“ solle die Entscheidung aber schon fallen.