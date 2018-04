Region Pinneberg in Kürze : +++ Wedeler wird Landesbrandmeister +++ Viele Besucher beim Tag der E-Mobilität +++ Mann stirbt bei Unfall auf A23 +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

23. April 2018, 06:00 Uhr

Barmstedt Egal ob zwei, drei, vier Räder, ob es sich auf der Straße oder dem Wasser bewegt – gestern wurde beim ersten „Tag der E-Mobilität“ in Barmstedt alles präsentiert, was sich elektronisch fortbewegen kann. Dirk Lehmann steuerte einen elektrobetriebenen DeLorean – bekannt aus den „Zurück in die Zukunft“-Filmen. Entwickler Markus Schilcher drehte auf seinem elektronischen Surfbrett einige Runden auf dem Rantzauer See. Die E-Rallye führte die Teilnehmer quer durch den Kreis Pinneberg, wo zahlreiche Aktionen auf die Besucher warteten.

Wedel Mit einem Appell zu besseren Arbeits- und Ausstattungsbedingungen ist der neue Landesbrandmeister Schleswig-Holsteins, Frank Homrich aus Wedel, in seine Amtszeit gestartet. „Die Einsatzzahlen spiegeln auch die Notwendigkeit eines flächendeckenden Hilfeleistungssystems mit funktionierenden Feuerwehren wider“, sagte Homrich nach seiner Wahl. Homrich wurde am Sonnabend bei der Landesfeuerwehrversammlung in Reußenköge (Kreis Nordfriesland) gewählt.

Elmshorn/Horst Bei einem Auffahrunfall auf der A23 nahe Horst (Kreis Steinburg) ist am frühen Samstagmorgen ein 70 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Sein Wagen befand sich gegen 2.45 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Hamburg, als ein 43-jähriger Autofahrer aus Österreich mit überhöhter Geschwindigkeit auf ihn auffuhr, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Beide Unfallfahrzeuge brannten aus. Die zwei Insassen des aufgefahrenen Wagens konnten den 70-Jährigen aus Kummerfeld zwar noch aus dem Wrack bergen – er erlag jedoch noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Ob er mit seinem Wagen auf der Fahrbahn stand oder langsam fuhr und ob das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt beleuchtet war, ist noch unklar.

Quickborn Politik und Verwaltung in Quickborn haben die Kieler Straße (B 4) ins Visier genommen. In der vergangenen Woche wurden Überlegungen öffentlich, die als Chaussee Altona-Kiel vor 175 Jahren als erste Fernverkehrsstraße eröffnete Verbindung städteplanerisch neu zu gestalten. Das sei allerdings kein kurzfristiges Projekt, sagte Stadtplaner Felix Thermann und dämpfte damit zu große Erwartungen an eine schnelle Veränderung der gegenwärtigen Situation. Vielmehr rechne er damit, dass bis zur Umsetzung eines Konzepts zwölf Jahre vergehen könnten.

Uetersen Henning Trepkau geht im Mai in Rente. Über viele Jahrzehnte hinweg hat der Architekt und studierte Diplom-Ingenieur als Stadtplaner in Uetersen gewirkt und das Wachstum der Stadt, insbesondere im Wohnbereich, begleitet. Vor allem war Trepkau Berater der Politiker im Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen. Dessen Vorsitzender, Hans-Dieter Witt (BfB), verabschiedete sich im Namen des Gremiums nun von dem Fachmann und würdigte dessen Vorlagen und Visualisierungen als überaus hilfreich bei der Entscheidungsfindung. Weitere Ausschussmitglieder schlossen sich den Worten Witts an. Der Vorsitzende überreichte dem aus dem Amt Scheidenden ein Präsent.

Pinneberg Die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg ist gestern zu einem Brand auf einer etwa 2000 Quadratmeter großen Wiese zwischen Grenzdamm und Tangstedter Straße ausgerückt. Anwohner hatten bemerkt, wie sich Rauch entwickelte. Innerhalb weniger Minuten hatten die 20Feuerwehrleute den Brand gelöscht. Die Ursache war gestern noch nicht bekannt. Anwohner hätten aber laut Wehrführer Claus Köster kurz zuvor Menschen auf der Wiese beobachtet.

Schenefeld Die vier A-Capella-„medlz“ aus Dresden brachten großartige Stimmen und jede Menge Stimmung mit nach Norddeutschland: Im Schenefelder Forum haben sie das Publikum schnell durch ein musikalisches Feuerwerk und humorige Ansprachen aufgetaut. Nach der Pause ging es dann richtig los. Es wurde zusehends lockerer, lustiger und schräger. Das Publikum war zu allem bereit, die „medlz“ hatten sich endgültig freigesungen. Sie wurden zu Chefinnen des Saals. Um es vorweg zu nehmen: Das Konzert endete mit zwei Zugaben und einem Publikum, das stehend applaudiert und vor Begeisterung gepfiffen hat.

Hamburg Die Serie brutaler Messerangriffe in Hamburg reißt nicht ab. Am Wochenende haben erneut zwei Menschen Stichverletzungen erlitten, eine Frau schwebt in Lebensgefahr. In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt. Die Polizei ist auf die Mithilfe von Zeugen angewiesen. Rätselhaft ist der Fall einer 26-Jährigen, die auf St. Pauli mit schweren Kopf- und Beinverletzungen aufgefunden wurde. Passanten hatten in der Nacht zu gestern an der Simon-von-Utrecht-Straße beobachtet, wie sich die Frau an zwei geparkten Autos abstützte und kurze Zeit später zusammenbrach.