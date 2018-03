Region Pinneberg in Kürze : +++Wedeler vor Hamburg ausgebremst+++Sieben Jahre Haft für Vergewaltiger+++Elmshorner Edeka übernimmt Marktkauf+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

01. März 2018, 06:00 Uhr

Wedel Es wird ernst: Die schnelle Durchfahrt Richtung Hamburg im Süden Rissens ist für Wedeler bald nicht mehr möglich. Ab April wird der Tinsdaler Heideweg für zwei Monate komplett gesperrt, um Maßnahmen für eine Verkehrsberuhigung aufzubauen. 2019 wird der Kirchenweg umgestaltet.

Kreis Pinneberg Ein 19-Jähriger, der unter anderem versucht hatte, in Pinneberg eine junge Frau zu vergewaltigen, ist jetzt zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Während der Täter bei diesem Angriff im August 2017 von einer aufmerksamen Anwohnerin gestoppt worden war, hatte er nach Auffassung des Gerichts einen Monat später in der Nähe des Bahnhofs Winsen eine junge Frau brutal zu Boden gerissen, sie vergewaltigt und ihr anschließend Geld und das Handy gestohlen.

Elmshorn Seit seiner Eröffnung 2006 hat sich Marktkauf Elmshorn am Ramskamp 102 zu einer beliebten Einkaufsstätte in Elmshorn und Umgebung entwickelt. Im Rahmen der vertriebsorientierten Umstrukturierungen bei Edeka Nord wird die lokal verankerte Kaufmanns-Familie Hayunga den Verbrauchermarkt ab 1. September 2018 betreiben.

Quickborn Zwischen dem Tod des 22 Jahre alten Schenefelder Boxers Tunahan K. und dem Quickborner Frank L. gibt es einen Zusammenhang. Davon ist die Kripo mittlerweile überzeugt. Am Mittwoch wurde erneut von rund 50 Polizisten auf dem Grundstück, auf dem Frank L. gelebt hatte, nach Spuren gesucht.

Pinneberg Erde, Torf, Schrott und sogar kleine Tierknochen: Die faszinierenden und sinnlichen Bilder und Skulpturen von Inken Woldsen sind ab Freitag für die Öffentlichkeit im Pinneberger Stadtmuseum zu sehen.

Hamburg Hamburger und Pendler können es jetzt fest einplanen: Bereits in diesem Jahr wird der 31. Oktober in der Hansestadt gesetzlicher und arbeitsfreier Feiertag. Die Bürgerschaft hat am Mittwoch erwartungsgemäß einem entsprechenden fraktionsübergreifenden Antrag beschlossen. Die Zustimmung war eher mager, lediglich 66 von 121 Abgeordneten konnten sich für den Reformationstag erwärmen.

Schleswig-Holstein Finanzinvestoren aus den USA und Großbritannien kaufen die HSH Nordbank, die gemeinsame Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein. Die New Yorker Investmentgesellschaft Cerberus und der US-Investor J. Christoph Flowers übernehmen die meisten Anteile und halten künftig rund 80 Prozent des Instituts, wie die Kieler Landesregierung und der Hamburger Senat am Mittwoch mitteilten.