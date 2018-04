Region Pinneberg in Kürze : +++ Wedeler Mittelalterfest begeistert +++ Neun Verletzte bei Pinneberger Brand +++ Uetersener Gullideckel gestohlen +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

30. April 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat die Polizei Elmshorn bei einer Kontrolle einen betrunkenen Fahrradfahrer gestellt. Der 42-jährige Barmstedter war kurz nach Mitternacht auf der Elmshorner Ansgarstraße unterwegs und hatte einen Atemalkoholwert von 2,19 Promille. Der Mann muss mit einer Geldstrafe rechnen.

Wedel

Das „Mittelalterfest zu Wedel“, Lückenfüller für den abgesagten Ochsenauftrieb, lockte am Wochenende tausende von Besucher. Die Schaukämpfe dauern bis morgen Abend an. Schon jetzt waren sich die Besucher aber einig: Es muss eine Wiederholung geben.

Barmstedt

Bei der Kommunalwahl treten in Bokel, Westerhorn und Groß Offenseth Aspern weniger Parteien an als noch 2013. Der Grund: Es gibt nicht genug Kandidaten. Bürgermeister Wolfgang Münster aus Bokel glaubt, dass das unter anderem am Fehlen polarisierender Themen liegt. „Wir haben alles im Einvernehmen gemacht, das ist für die Bürger eher langweilig. Wenn es morgen eine Windkraftanlage mitten im Dorf geben sollte, hätten wir viel mehr Engagement“, ist er sich sicher.

Pinneberg

Dramatische Szenen am Sonntagmorgen in Pinneberg: Die Freiwillige Feuerwehr musste neun Personen aus einem brennenden Wohn- und Geschäftshaus in der Elmshorner Straße retten. Acht Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, ein Mann wurde schwerer verletzt. „Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht“, berichtete Feuerwehr-Pressesprecher Torben Fehrs vom Einsatz.

Uetersen

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber, die ihnen bei der Aufklärung von am Wochenende verübten Straftaten helfen. Unbekannte entwendeten dabei insgesamt vier Kanaldeckel und Abdeckgitter für Regeneinläufe. Eine Streife sicherte am Sonnabend sowohl an der Sophien- als auch an der Wittstocker Straße zwei Tatorte. In beiden Fällen waren Gullydeckel entwendet worden − eine Gefahr für Leib und Leben. Insbesondere in der Dunkelheit. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten in der Nacht zum Sonnabend verübt worden sind. Am Sonntagmorgen ein ähnliches Bild, diesmal an der Wassermühlenstraße. Unweit des Rosariums waren gleich zwei Gullydeckel aus ihrer Verankerung gehoben worden. Diese Taten dürften in der Nacht zum Sonntag verübt worden sein.

Schenefeld

Die Fußballer des Wedeler TSV sichern sich dank des 5:0 gegen SC V/W Billstedt drei wichtige Zähler im Abstiegskampf der Oberliga. Morgen muss das Team im Pokal-Halbfinale antreten.

Quickborn

Dür die Umwelt: Gemeinsam mit den Quickborner Rotariern haben Schüler der Klasse 7c der Comenius-Schule 250 Bäume auf dem Gelände des Holsten-Stadions gepflanzt.

Hamburg

Mehr als 14000 Läufer waren gestern beim Hamburg-Marathon am Start. Während der Regensburger Philipp Pflieger die Norm für die Leichtathletik-EM in Berlin schaffte, dominierten bei den Männern die Äthiopier. Ihnen gelang ein Dreifach-Erfolg. Bei den Frauen siegte Shitaye Eshete aus Bahrain. Sensationelle Stimmung herrschte nicht nur bei den Zuschauern, auch etliche Teilnehmer hatten Spaß und gingen kostümiert auf die Strecke.

Schleswig-Holstein

Die Landwirte sind unzufrieden mit dem Frühling. Die meisten haben immer noch nicht die gesamte Aussaat für den Sommer im Boden. Schuld ist das Wetter. Nicht nur der Herbst ist extrem nass gewesen, sondern auch das Frühjahr: Schon jetzt gab es so viel Niederschlag wie sonst im ganzen ersten Halbjahr. Und die Böden waren vom Herbst noch so nass, dass sie das Wasser nicht aufnehmen konnten.