Region Pinneberg in Kürze : +++ Wedeler Kapelle wird ersetzt +++ Neubau von Polizei-Revier in Pinneberg? +++ Extremismus: TuS Appen ändert Satzung +

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

21. April 2018, 06:00 Uhr

Wedel Nachdem Vertreter der Kirchengemeinde noch einmal Daten und Informationen nachgeliefert hatten, hat der Bauausschuss Donnerstagabend einstimmig für den Neubau einer Kapelle auf dem Waldfriedhof gestimmt. Die Verwaltung beziffert die Kosten mit 400.000 Euro. Der Neubau soll im Stil der aufgrund von Statikmängeln gesperrten alten Kapelle als Nurdach-Gebäude errichtet werden. Die SPD war mit einem Änderungsantrag gescheitert, wonach für Mehrkosten in Höhe von 70.000 Euro in die neue Kapelle auch WC-Anlagen integriert werden sollten. Einzig der Seniorenbeirat sprach sich gegen einen Neubau aus.

Pinneberg Das Pinneberger Polizeirevier ist baulich marode und überfüllt. Revierleiter Matthias Wieske konnte am Donnerstag im Hauptausschuss aber berichten, dass das Land Schleswig-Holstein an einer Lösung arbeitet. Beamte der Autobahnpolizei sollen von der Kreisstadt nach Elmshorn verlegt werden, außerdem in Pinneberg Räume angemietet werden. Dadurch soll der Platzmangel bis zum Herbst gelindert werden. Langfristig könnte ein Neubau anstehen. Finanz- und Innenministerium wollen vorher aber noch die Möglichkeit einer Erweiterung des bestehenden Gebäudes an der Elmshorner Straße prüfen.

Appen Mit einer deutlichen Mehrheit hat der TuS Appen am Donnerstagabend die Änderung seiner Vereinssatzung auf den Weg gebracht. 101 von 107 Mitgliedern stimmten für einen neuformulierten Passus, mit dem der Ausschluss unter anderem von rassistisch und fremdenfeindlich auffallenden Mitgliedern ermöglicht werden soll. Der Mann, auf den dieser Paragraph regelrecht zugeschnitten wurde, saß mit im Raum: Lennart Schwarzbach, Vorsitzender des Hamburger Landesverbands der NPD.

Elmshorn Das ist ein herber Rückschlag für die Planungen zur Sanierung der Elmshorner Markthalle. Die Denkmalschutzbehörde bleibt knallhart und lehnt jegliche Anbauten an das historische Gebäude auf dem Buttermarkt ab. „Dafür wird es keine Genehmigung geben“, erklärte Rathausmitarbeiterin Renate Hegemann den Politikern im Ausschuss für Stadtentwicklung. Die Stadt hatte überlegt, einen Aufzug und ein zweites Treppenhaus außen am Gebäude zu bauen. Das hätte unter anderem mehr Platz für die Planungen im Gebäude gelassen.

Ellerau Nach einem monatelangen Tauziehen gibt es erstmals eine klare Vorgabe, auf welchen Partner für eine Verwaltungsgemeinschaft die Wahl fallen sollte. Die Mitglieder des Ellerauer Koordinierungs- und Finanzausschusses sprachen sich einstimmig für Quickborn aus. Ob die anpeilte Vermählung eines Liebesheirat ist, darf bezweifelt werden. Vielmehr ist es wohl eher eine Zweckehe, von der viele hoffen, dass sie von gegenseitiger Achtung und einem guten nachbarschaftlichen Miteinander getragen wird. Einstweilen sind die Gründe für die Partnerwahl in erster Linie finanzielle. Norderstedt wollte mehr Geld.

Schenefeld Der Träger Convivo betreibt in Hamburg-Lurup den Seniorenwohnpark Fama im ehemaligen Kino. Das Konzept soll nun auch in Schenefeld umgesetzt werden. Arnold von Mallesch will den Komplex am Kiebitzweg hochziehen. Dort besitzt die Grundstücksverwaltung von Mallesch ein geeignetes Grundstück. Dafür müsste aber die Politik den Bebauungsplan anpassen. 43 Service-Wohnungen in unterschiedlicher Größe sollen in Schenefeld entstehen. Dazu kommt der Platz für betreute Wohngruppen und einen ambulanten Pflegedienst. Die Politik ist mehrheitlich begeistert von der Idee.

Hamburg U-Bahnen, S-Bahnen und die AKN-Linie 1 im HVV kommen immer häufiger zu spät. Nach Auskunft des Senats erreichten alle drei Verkehrsmittel im vorigen Jahr den schlechtesten Pünktlichkeitswert seit 2011. Das geht aus der Antwort auf zwei Anfragen des CDU-Verkehrsexperten Dennis Thering hervor. Am unpünktlichsten fuhren die S-Bahnen, sie erreichten die vorgeschriebene Pünktlichkeitsquote von 94,7 Prozent mit Ach und Krach. Laut Senat waren die Züge der Bahntochter in Hamburg und im Umland 2017 nur zu 94,72 Prozent im definierten Zeitkorridor; als pünktlich gelten U- und S-Bahnen mit Verspätungen von weniger als drei Minuten.

Schleswig-Holstein Jedes Jahr landen in Deutschland mehr als 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel im Müll. Eine Verschwendung mit enormen ökologischen Folgen. Die Naturschutzorganisation WWF hat in einem Bundesländervergleich die Lebensmittelverschwendung gegenübergestellt. Laut der WWF-Analyse gibt es unter den 16 Bundesländern fünf Vorreiter, die bereits seit Längerem und in umfassender Weise das Thema angehen. Schleswig-Holstein verschwendet jedes Jahr 646.000 Tonnen Lebensmittel.