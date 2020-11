Wedeler hatte Kontakt zum Wiener Attentäter

Avatar_shz von pac

06. November 2020, 19:22 Uhr

Wien/Wedel | Der Attentäter von Wien ist nach Überzeugung der Ermittler Teil eines radikal-islamistischen Netzwerks, das über Österreich hinausreicht. Die Hinweise auf die deutschen Kontakte des Täters Kujtim F. (20) erhielt das Bundeskriminalamt (BKA) von der österreichischen Justiz.

Daraufhin durchsuchten Sicherheitskräfte gestern die Wohnungen von vier Personen in Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein, um Beweise zu sichern und herauszufinden, ob die Männer etwas mit dem Attentat zu tun hatten. „Die Durchsuchungsbeschlüsse wurden am 5. November beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs auf Grundlage von Erkenntnissen erwirkt, die von der österreichischen Justiz an die deutschen Strafverfolgungsbehörden übermittelt worden waren“, teilte das BKA mit.



Kutjim F. kam wegen guter Prognose frei





Kujtim F. war im Frühjahr 2019 in Wien wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 22 Monaten Haft verurteilt worden. Allerdings wurde der Mann mit mazedonischen Wurzeln im Dezember wegen günstiger Prognose vorzeitig entlassen. Betreut wurde er danach vom Bewährungshilfeverein Neustart. Wie Sprecher Andreas Zembaty sagte, habe man ihn nicht als vom Islamismus geläutert eingestuft, sondern laut Risikoanalyse als Person mit „dem höchsten Betreuungsbedarf“ gesehen.

Bei dem Anschlag wurde F. von Polizisten erschossen. Nach und nach kommt jetzt heraus, dass es in seinem Fall schwere Pannen gegeben hat. Bereits im Juli hatten slowakische Behörden Österreich gewarnt, dass zwei Männer in einem weißen BMW mit Wiener Kennzeichen in Bratislava unterwegs seien und versuchten, Munition für eine Kalaschnikow zu kaufen. Im September meldeten die Österreicher über Europol, dass sie einen der beiden Verdächtigen identifiziert hätten: Kujtim F.. Dennoch konnte der sich von den österreichischen Behörden unbemerkt scharfe Waffen besorgen – eine Kalaschnikow, eine Pistole und eine Machete.



Anzor W. wollte nach Syrien zum IS





Die deutschen Behörden waren angesichts der Kontakte von F. in die deutsche Islamistenszene bereits vor Monaten alarmiert und nahmen den späteren Attentäter und seine Bekanntschaften in Deutschland Ende September im Zuge eines sogenannten Gefahrenabwehrvorgangs ins Visier. Über Ergebnisse ist nichts bekannt. Fakt ist: Anzor W. aus Wedel soll über den Messenger Telegram mit Kujtim F. kommuniziert haben. Für Behörden sind diese verschlüsselten Chats kaum zugänglich.

Auch W. war radikalisiert. So fand die Polizei bei ihm 2016 nach dem Besuch eines Seminars von Hassprediger Abu Walaa Notizen, die Ermittler als To-do-Liste vor einer Ausreise zum Dschihad ansahen. Tatsächlich versuchte Anzor W. im Sommer 2017 mit fünf weiteren Islamisten nach Syrien auszureisen – zur Terrorgruppe Islamischer Staat. Alle wurden an der bulgarischen Grenze festgenommen, W. erhielt eine Bewährungsstrafe.