Region Pinneberg in Kürze : +++ Wedeler feiern Radsportler +++ Nur ein Teilnehmer beim White Dinner +++ Tausende beim Barmstedter Stoppelmarkt +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

Pinneberg Stadtmanager Dirk Matthiessen begrüßte mit Christine Herde-Hitziger die erste Teilnehmerin des White Dinners vor der Drostei. Allerdings blieb sie auch die einzige Besucherin.

Elmshorn Dominique Horwitz und die NDR-Radiophilharmonie wandelten musikalisch auf den Spuren Jaques Brels und entführten das Elmshorner Publikum ins Paris der 50ger Jahre.

Quickborn Entertainerin Edwina de Pooter moderierte unter anderem die Show zu Udo Jürgens 80.Geburtstag. Erholung vom Show-Geschäft findet sie jedoch in ihrem Wohnort Ellerau.

Barmstedt Dem Regen und kühlen Temperaturen zum Trotz: Tausende Menschen haben am vergangenen Wochenende den Barmstedter Stoppelmarkt besucht.

Uetersen Der Countdown für das Altstadtfest am kommenden Sonntag, 27. August, in Uetersen läuft. Vor wenigen Tagen trafen sich die Organisatoren von den Klosterfreunden Uetersen und der Stadt Uetersen mit den Mitwirkenden am Ort des Geschehens, dem Klosterbezirk, um die Standvergabe festzuzurren.

Schenefeld Die Schenefelderin Suphan Angermayr (Foto) genießt die Ruhe in ihrem Schrebergarten. Im Sommer verbringt sie so viel Zeit im Garten wie möglich.

Wedel Der dänische „Road Musician“ Max Wolff beigeisterte das Publikum auf dem Theaterschiff Batavia mit Folk, Blues, Country und Ragtime im Stil der 1970er Jahre.

Hamburg/Wedel Tausende Radsportler passierten gestern das Bikefest am Wedeler Roland, dem einzigen unabhängigen Fest im Rahmen der Euroeyes Cyclassics. Die Fahrer wurden mit La-Ola-Wellen, Ratschen und reichlich Beifall von den hunderten Besuchern Entlang der Strecke in Wedel empfangen und bekamen neue Energie für den Endspurt entlang der Elbe bis in die Hamburger Innenstadt.

Schleswig-Holstein Die Städte im Norden greifen härter durch wenn es um Parksünder geht. Bei Großereignissen in der Stadt wie etwa der Holstenköste ist die Zahl der geahndeten Parkverstöße exorbitant in die Höhe geschnellt“, sagt Janin-Susann Stolten von der Stadt Neumünster. In Lübeck gibt es ebenfalls viele Großereignisse und auch nur begrenzt Parkplätze. Der Sprecher der Travemünder Woche, Ralf Abratis sagt, dass die Polizei bei Falschparkern dieses Jahr hart durchgegriffen habe.

von shz.de

erstellt am 21.Aug.2017 | 06:00 Uhr