Wedeler Chaussee drei Monate dicht

von Florian Kleist

04. April 2018, 17:04 Uhr

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein erneuert die Fahrbahn der L 105 und den Radweg der Wedeler Chaussee in der Zeit von Montag, 23. April, bis voraussichtlich Montag, 16. Juli. Betroffen ist die Strecke vom Kreisverkehr in Pinneberg bis zum Kreisverkehr Appen-Etz in Richtung Holm, teilte der Landesbetrieb gestern mit. Im Wesentlichen sollen die schadhaften Asphaltschichten abgefräst und wieder neu eingebaut werden. In Teilbereichen muss der Fahrbahnaufbau sogar in einer Stärke von etwa 60 Zentimetern erneuert werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit erfolgen die Bauarbeiten unter Vollsperrung. Umleitungen sind ausgeschildert.