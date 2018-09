Region Pinneberg in Kürze : +++Wedel wehrt sich gegen GAB-Pläne+++G20-Durchsuchung in Elmshorn+++Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

19. September 2018, 06:00 Uhr

Wedel Die Pläne der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung GAB für die mögliche Ansiedlung eines Recyclinghofs am Standort Wedel stoßen in der Stadt auf Widerstand. In einem interfraktionellen Dringlichkeitsantrag für die morgige Ratssitzung fordern Grüne, SPD, CDU, Linke und WSI die Einbeziehung der politischen Gremien und der Stadtverwaltung Wedels.

Elmshorn Bei den erneuten Razzien wegen der Ausschreitungen während des G20-Gipfels hat die Polizei Dienstagmorgen auch eine Wohnung in Elmshorn durchsucht. Tatverdächtiger sei ein 24-Jähriger aus der Krückaustadt gewesen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Ihm werde schwerer Landfriedensbruch im Zuge der „Welcome to Hell“-Demo am Hamburger Fischmarkt und bei den Ausschreitungen in der Sternschanze vorgeworfen. Details zu dem Elmshorner teilte die Polizei nicht mit.

Quickborn Bei einem Unfall auf der Kieler Straße zwischen Quickborn und Hasloh sind am Montagabend zwei Menschen lebensgefährlich und ein Mann schwer verletzt worden. Bei einem Abbiegemanöver hat ein Autofahrer offenbar ein entgegenkommendes Motorrad mit Beifahrerin übersehen. Das Zweirad fuhr nach Angaben der Polizei in die Seite des Autos, die beiden Fahrer wurden von der Sitzbank geschleudert.

Barmstedt Der Hauptausschuss hat sich mit der Frage beschäftigt, ob Barmstedt ein Stadtmarketing benötigt. Gutachterin Linda Vogt-Gröncke hat den Politikern einen Teil des Stadtmarketingskonzepts vorgestellt und hob dabei besonders hervor: „Ja, Barmstedt braucht unbedingt ein Stadtmarketing.“ Dagegen sind sich die Politiker unsicher. Sie fürchten zusätzliche Kosten und eine Mehrbelastung.

Tornesch „Welche Alternativen gibt es?“ Torneschs Bürgermeisterin Sabine Kählert (parteilos) brachte die Situation in Sachen Kita-Neubau am Montagabend auf den Punkt. Es gibt keine. Und so stimmten die Mitglieder des Sozialausschusses einstimmig dafür, die Finanzmittel um 900000 Euro auf nunmehr 4,5 Millionen Euro zu erhöhen. Zuvor hatten die Grünen deutlich gemacht, dass sie damit große Bauchschmerzen haben. Eine andere Option sahen jedoch auch sie nicht.

Hamburg Der Energiekonzern Shell hat am Dienstag in Hamburg die erste öffentliche Tankstelle für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Deutschland eröffnet. Das sei ein wichtiger Schritt für den Aufbau einer LNG-Infrastruktur für den Schwerlastverkehr, heißt es in einer Mitteilung. Die Tankanlage im Stadtteil Harburg soll im Herbst nach einer Pilotphase in Betrieb gehen. Bei einer Kapazität von fast 30 Tonnen sollen dort täglich mehr als 200 Laster das Erdgas tanken können.

Schleswig-Holstein Unter einer strahlenden Herbstsonne haben am Dienstag die Dithmarscher Kohltage begonnen. Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) eröffnete in Brunsbüttel mit dem symbolischen Kohlanschnitt das traditionelle Herbstfest. Sechs Tage lang wird sich in der Region alles um das gesunde Gemüse drehen. „Die Dithmarscher Kohltage sind Regionalmarketing im besten Sinne mit einer Wirkung weit über die Landesgrenzen hinaus“, sagte Albrecht. Dithmarschen ist Deutschlands „Kohl-Kammer“. Die Region gilt als größtes zusammenhängendes Kohl-Anbaugebiet Europas. Auf einer Fläche von 4200 Fußballfeldern wachsen rund 80 Millionen Kohlköpfe.