Wedel trauert um Günther Wilke

von Inge Jacobshagen

24. Juli 2019, 13:00 Uhr

Wedel | Er hat anderen Menschen den aufrechten Gang vorgelebt, den mit dem Rückgrat, das sich nie verbiegen ließ. Nun hat Günther Wilke mit 89 Jahren am 21. Juli seinen letzten Gang angetreten. Das Wedeler Urgestein Günther Wilke ist tot. Immer noch viel zu früh für alle, die ihn kannten und mochten, zu früh für seine geliebte Frau Marianne, für seine Söhne, Enkel und Urenkel.

Andere müssen nun für ihn weiterkämpfen gegen alte und neue Nazis, für Gerechtigkeit, für Menschen in Not und Verfolgung. Doch die Fußspuren, die er hinterlässt, sind sehr, sehr groß.

Er hat vieles hinterlassen, was er aufgeschrieben hat. Da kann jeder nachlesen, was ihn zeitlebens bewegte und antrieb. Der begeisterte Journalist mit den unverbrüchlich festen Werten ist immer den geraden Weg gegangen, Steine auf diesem Weg hat er überwunden, ist ihnen nicht weiträumig ausgewichen.

Vielleicht ist ihm diese Geradlinigkeit schon in die Wiege gelegt worden, wuchs er doch in Hamburg in einem sozialdemokratischen Haushalt auf, erlebte dort den Widerstand gegen die Gräuel des Nazi-Regimes. Damit er, seine Familie und Freunde so etwas nie wieder erleben sollten, trat er 1947 in die Kommunistische Partei Deutschlands ein, war dort auch während deren Verbots aktiv und später nach der Neukonstituierung in der DKP.

Von seiner politischen Einstellung ist Günther Wilke nie abgewichen, auch nicht nach dem Mauerfall und dem Zusammenbruch der DDR. Das machte es ihm auch in seinem Beruf nicht immer leicht, in dem er als Redakteur zuerst seit 1948 bei der Hamburger Volkszeitung, dann beim Abendblatt, der Hamburger Morgenpost und beim Wedel-Schulauer Tageblatt arbeitete. Bis zuletzt hat er sich als freier Journalist seine Sporen verdient, er schrieb seit dem letzten Jahr sogar an der Stadtchronik Schenefelds. Kaum einer wusste so viel wie er über die Geschichte des Kreises Pinneberg.

Seine journalistischen Fachgebiete waren Sport und Lokales. Privat trieb Günther Wilke Sport in der Boxabteilung des TSV Wedel – und das viele Jahrzehnte lang. Das vertiefte auch seinen guten Kontakt zu ganz jungen Leuten, der besonders dann zum Tragen kam, wenn er seine Frau Marianne zu ihren Vorträgen in Schulen und Bildungseinrichtungen begleitete, wo sie als Halbjüdin als eine der letzten Zeuginnen der grausamen Vernichtungspolitik der Nazis aus eigenem Erleben berichtete.

Vermissen werden Bekannte und Freunde vor allem seine Herzlichkeit, die Toleranz und Empathie, die er nahezu allen Menschen entgegen- brachte. Da klafft in Wedel jetzt eine große Lücke. Die Trauerfeier ist am Mittwoch, 31. Juli, 15 Uhr im Bestattungsinstitut Bade, Flerrentwiete 32.