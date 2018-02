Region Pinneberg in Kürze : +++ Wedel: Schonfrist für Fährmannssand +++ AfD tritt nicht in Elmshorn an +++ Jörgen Habedank stellt in Barmstedt aus +

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

28. Februar 2018, 06:00 Uhr

Wedel Durch Verzögerungen bei der Sanierung des Sperrwerks zwischen Wedeler Au und Elbe musste die Stadt die geplante Brückenerneuerung über die Hetlinger Binnenelbe im Zuge des Langen Damms verschieben. Neuer Termin ist laut Verwaltungsvorlage für den Bauausschuss Herbst 2018. Die fällige Erneuerung hatte zu monatelangen Auseinandersetzungen mit dem Betreiber des landwirtschaftlichen Betriebs mit der Gaststätte Fährmannssand geführt. Sie ist durch den Brückenbau über Monate vom Besucherverkehr abgeschnitten.

Elmshorn 9,1 Prozent: Bei der Bundestagswahl erreichte die AfD in Elmshorn bei den Zweitstimmen ein besseres Ergebnis als im gesamten Kreis Pinneberg mit 8,6 Prozent. Trotzdem: Bei der Kommunalwahl am 6. Mai wird die Partei in Elmshorn nicht antreten. Die AfD werde sich auf die Kreistagswahl beschränken und in den Kommunen nicht antreten. Grund: Es gibt noch nicht ausreichend Kandidaten. „In der Tat fällt es uns manchmal schwer, ausreichend Mitglieder für Wahlen aufzustellen, da sie schon mal mit Farbanschlägen oder mit zerstochenen Reifen rechnen müssen“, sagt der AfD-Kreisvorsitzende Michael Poschart. Und er betont: „Unsere Mitglieder im Kreis sind Menschen, denen rassistische Motive wirklich nicht unterstellt werden können, die nur das angebliche Manko einer anderen Meinung haben.“

Barmstedt In der kommenden Präsentation der Galerie Atelier III auf der Barmstedter Schlossinsel, die mit dem Titel „Das ist Farbe!“ überschrieben und vom 3. März bis zum 29. April zugänglich ist, wird überaus farbintensive Malerei und Glasmalerei von Jörgen Habedank gezeigt. Der Künstler lebt und arbeitet in Tornesch. In seinem historischen Mühlenatelier entstehen prächtige Farbkompositionen sowie Entwürfe für moderne Glasgestaltungen“, erklärt Galeristin Karin Weißenbacher und ergänzt: „Wir präsentieren eine Auswahl seiner lichtdurchfluteten Werke: Abstrakte Malerei voller Farbbrillanz und Transparenz, Glasstelen und Glasbilder, die mit Licht gemalt erscheinen.“

Pinneberg Gnadenfrist für den Soderpostenmarkt Thomas Philipps in Prisdorf: Der Sonderpostenmarkt muss vorerst nicht schließen. Laut Informationen von shz.de hat der Kreis Pinneberg keinen Sofortvollzug eingeleitet. Das wäre möglich gewesen. Wie berichtet, hatte das Oberverwaltungsgericht in Schleswig beschlossen, dass der Sonderpostenmarkt schließen muss. Die Stadt Pinneberg hatte erfolgreich geklagt. Der Kreis Pinneberg sollte das Urteil bis zum 1. März umsetzen. Nun kommt der Fall wieder vor das Gericht.

Quickborn Werden sie nun abgeschafft oder nicht? Grundstücksbesitzer in Quickborn müssen weiter auf eine Entscheidung über die Zukunft der Straßenausbaubeiträge in der Stadt warten. Auch die neuerliche Diskussion während der jüngsten Ratssitzung führte zu keinem konkreten Ergebnis. Allerdings scheiterten die Sozialdemokraten mit ihrem Versuch, eine Resolution auf den Weg zu bringen. Darin sollte die Landesregierug aufgefordert werden, im Falle einer Abschaffung der Beiträge die Einnahmeausfälle zu kompensieren.

Kreis Pinneberg Das Wetter macht den Fußballern weiterhin einen Strich durch die Rechnung. Nach dem neuerlichen Wintereinbruch zu Wochenbeginn hat der Hamburger Fußball-Verband (HFV) bereits frühzeitig reagiert und am gestrigen Dienstagmittag eine Generalabsage für sämtliche Pflicht- und Freundschaftsspiele bis einschließlich Sonntag, 4. März, verhängt. Die vorherrschenden Platzverhältnisse ließen nach Angaben des Verbandes keine regulären Spielbedingungen zu und würden „zum Teil die Gesundheit der Spieler gefährden“. Die Absage gelte auch für alle Kunstrasenplätze. „Die Stadt Hamburg bittet zu beachten, dass die Kunstrasenspielfelder nicht geräumt werden dürfen“, heißt es in einer Mitteilung des HFV.

Hamburg In Hamburg müssen Autofahrer bereits in wenigen Wochen mit begrenzten Diesel-Fahrverboten rechnen. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) kündigte am Dienstag nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts an, die vom rot-grünen Senat beschlossenen Maßnahmen für zwei Straßen im Stadtteil Altona-Nord wie geplant umsetzen zu wollen: „Die Schilder können noch heute bestellt und binnen weniger Wochen aufgestellt werden.“ Nach dem Luftreinhalteplan werden rund 600 Meter der Max-Brauer-Allee sowie ein 1,7 Kilometer langer Abschnitt der Stresemannstraße von den geplanten Durchfahrtsbeschränkungen betroffen sein. Der Abschnitt auf der Max-Brauer-Allee soll für Lkw und Diesel-Pkw gesperrt werden, die nicht die Abgasnorm 6 (gilt für Pkw) oder Euro VI (Lkw) erfüllen, die Stresemannstraße nur für Lkw. Von den knapp 52.000 im Kreis Pinneberg angemeldeten Diesel-Pkw (Stand: Januar 2017) hätten damit nur etwa 8000 freie Fahrt auf der Altonaer Straße. Alle anderen haben niedrigere Abgasnormen.

Schleswig-Holstein Bei Verkehrsunfällen auf deutschen Straßen kamen 2017 3177 Menschen ums Leben, 29 weniger als 2016, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse in Wiesbaden mit. Die Zahl sank damit auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik im Jahr 1953. Das Risiko, in Schleswig-Holstein in einen Unfall verwickelt zu werden, ist laut dieser Statistik – gemessen an den Einwohnerzahlen – bundesweit am Höchsten, wenn man die Stadtstaaten ausgenommen. Bei 16.216 Unfällen (-2.3 Prozent) kamen 99 Menschen ums Leben, das sind 15 Verkehrstote (-13,2 Pozent) weniger als 2016.