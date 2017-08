Region Pinneberg in Kürze : +++ „Wedel-Schädel“ vor der Elbkulisse +++ Ehe für alle: Bisher kaum Trauungen +++ Wahlvorbereitungen in Ellerbek +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

Wedel Der Poetry-Slam „Wedel-Schädel“ ist mittlerweile Kult und hat eine lange Tradition in der Rolandstadt. Für die 49. Auflage planen Organisator Sven Kamin und Nico Nitkowska vom Elbe 1 ein Sommerspecial. Am 1.September sollen die Wortakrobaten vor der Elbkulisse auftreten. Nicht nur die Aussicht, sondern auch die Besetzung ist mit der Autorin Leonie Lastella, Landesmeisterin Helene Bergeman, „Slam-Legende“ Wehwalt Koslovsky und Lokalmatator Jan Ladiges beeindruckend.

Kreis Pinneberg Trotz der bevorstehenden Gesetzesverabschiedung der Ehe für alle durch den Bundestag, wollen zunächst nur wenige gleichgeschlechtliche Paare im Kreis Pinneberg heiraten. Informationen dazu werden zwar eingeholt, können von den Standesämtern des Kreises aber teils nur unzureichend ausgegeben werden. Der Lesben- und Schwulenverband stellt vor der Bundestagswahl 2017 weitere Forderungen.

Ellerbek Für die Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, sucht die Gemeinde Ellerbek noch Wahlhelfer. In drei Wahllokale werden die Stimmen abgegeben: in der Feuerwache, Hauptstraße 22, in der Seniorenbegegnungsstätte, Heidkoppelweg 12a und in der Hermann-Löpns-Schule am Rugenbergener Mühlenweg. Geöffnet ist von 8 bis 18 Uhr. Die Freiwilligen Helfer werden in zwei Schichten eingeteilt: von 8 bis 13 Uhr und von 13 bis 18 Uhr. Für die Helfer wird eine Schulung angeboten. Als kleine Entschädigung erhält jeder Wahlhelfer 40 Euro. Interessierte, die vorzugsweise aus Ellerbek kommen sollten, können sich im Amt Pinnau bei Ingo Holm unter Telefon 04101-7972223 melden. Er steht in Rellingen, Hauptstraße 60, auch persönlich für Fragen zur Verfügung.

Elmshorn Ein Carillon für Elmshorn – diesem Ziel hat sich die Initiative Elmshorn verschrieben und eigens zu diesem Zweck im November vergangenen Jahres einen Carillon-Verein gegründet. Ein Carillon ist ein großes Glockenspiel, das sich mittels Manual bedienen lässt. In der Markthalle am Buttermarkt möchte die Gruppe das Instrument aufbauen lassen – und hat dafür jetzt am Ort des Geschehens ein großes Banner aufhängen lassen. Damit will der Verein um Unterstützung und Mitglieder werben.

Uetersen Der Landesanglerverband greift den angeschlossenen Vereinen, so auch den Uetersener Posenkiekern, unter die Arme. Derzeit besetzt ein Fachmann die gepachteten Teiche mit Aalen. Diese können ab dem kommenden Jahr, wenn sie groß genug sind, geangelt werden. Aale sind vom Aussterben bedroht, „weil jährlich viele Glasaale gefangen werden, die unter anderem in China als Delikatesse gelten“, so Siegfried Stockfleth, Ehrenvorsitzender der Posenkieker, der die Besatzmaßnahmen gestern überwacht hat. Als Glasaal bezeichnet man das Jugendstadium der Aale. Die Fische haben also noch nicht gelaicht. Gefangene Glasaale können somit nicht mehr zur Vermehrung ihrer Art beitragen. Die auch im Lander ausgesetzten Aale stammen aus Wildfang, könnten also in einem Fremdgewässer gut überleben, so Stockfleth.

Hamburg Der Hamburger Hafen kommt gegen die Verschlickung kaum noch an: Im vergangenen Jahr wurden 4,75 Millionen Kubikmeter Schlick aus dem Hafen gebaggert. Und es wird immer mehr. Bereits im vierten Jahr in Folge nimmt die Verschlickung im Hafen zu und gefährdet die Arbeit. Große Containerschiffe können den Hafen derzeit fast nur noch bei Flut erreichen und an den Terminals abgefertigt werden. Angesichts der Schlick-Probleme schließt Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) auch eine Verklappung auf hoher See nicht aus. Dazu braucht Hamburg aber die Erlaubnis der Anrainerländer, unter anderem Schleswig-Holstein.

Schleswig-Holstein Es ist ein Dauerproblem: 25 Prozent der unterhaltspflichtigen Väter zahlen nur gelegentlich Alimente und 25 Prozent drücken sich ganz. Damit Alleinerziehende – in der Regel sind es die Mütter – trotzdem über die Runden kommen, springt der Staat ein. Im vergangenen Jahr zahlten Land und Bund für 16200 schleswig-holsteinische Kinder mehr als 33,8 Millionen Euro Unterhaltsvorschuss. Durch eine rückwirkend zum 1. Juli geltende Reform verdoppelt sich jetzt fast die Zahl der begünstigten Jungen und Mädchen. Das Kieler Sozialministerium hat bei Kreisen und Kreisfreien Städten nachgefragt: „Die Prognose liegt für Schleswig-Holstein bei rund 13800 Neufällen“, teilte Sprecher Frank Strutz-Pindor auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

