Region Pinneberg in Kürze : +++ Wedel: Kiebitz wird immer seltener +++ Bezahlbares Wohnen in Elmshorn +++ Uetersener leben besonders sicher +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

19. April 2018, 06:00 Uhr

Wedel Der Kiebitz, in seinem Bestand in der ganzen Welt bedroht und deswegen auf der Roten Liste gefährdeter Vogelarten geführt, wird auch in der Marsch immer seltener. Zwischen Hetlingen und Wedel brüten noch 30 bis 35 Paare, schätzt der Nabu-Hamburg. Obwohl die Lebensbedingungen für den Bodenbrüter auch im Wedeler Autal eigentlich gut sein sollten, konnten im vergangenen Jahr dort keine Vögel mehr gesichtet werden. „Bislang hatten wir dort immer mehrere Paare beobachtet“, erläutert Marco Sommerfeld, Leiter der Carl Zeiss Vogelstation. „Inzwischen kann man förmlich zusehen, wie Flächen verwaisen.“ Die Vogelstation bei Fährmannssand hat den gefährdeten Vogel zum Namensgeber eines Aktionstags gemacht, der seit vielen Jahren im Frühjahr die Besucher in Scharen in die Wedeler Marsch lockt. In diesem Jahr findet das Kiebitzfest am Sonntag, 22. April, statt. Von 10 bis 16 Uhr ist dann jede Menge los rund um die Station.

Elmshorn Krasser könnte der Gegensatz gar nicht sein. „Das schreit ja geradezu nach einer Sanierung“, sagt Andreas Breitner, als er die Schloßstraße entlang spaziert – rechts die verfallenen Knechtschen Hallen, links die wenig ansehnlichen Hinterhöfe im Blick. Zwei Minuten später steht der Verbandsdirektor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen dann vor den Semmelhaack-Neubauten. Mehr als 280 Wohnungen hat der private Investor im Herzen der Stadt hochgezogen – darunter auch geförderte. Alles neu, alles schick und gepflegt. „Hier ist eine gute Durchmischung gelungen. Das Quartier sorgt für eine Belebung der Innenstadt“, erklärt Dörte Köhne-Seiffert (SPD).

Uetersen Wie sicher lebt es sich in der Rosenstadt? Laut Polizeihauptkommissar Hans Otto Crantz, der dafür die Statistik bemüht, ist die Kriminalität in der Rosenstadt um 18 Prozent gesunken. Sein Fazit daher im Hauptausschuss, der am Dienstagabend im Rathaus zusammentrat: Die Gefahr, als Unbeteiligter Opfer eines Gewaltverbrechens oder eines Wohnungseinbruchs in Uetersen zu werden, ist überdurchschnittlich gering.

Pinneberg Es war eine zähe Diskussion im Pinneberger Ausschuss Soziales, Kinder, Senioren. Aber am Ende stand ein Ergebnis: Die Politiker haben mit zehn Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen ihr Okay gegeben für die Anmietung und den Umbau des ehemaligen Verkehrsamtes an der Flensburgerstraße als Übergangslösung für die geschlossene Kita Ostermannweg. Eine gute Nachricht für die Eltern, die die Sitzung verfolgten. 120 Kinder warten seit Oktober 2017 darauf, wieder gemeinsam untergebracht zu werden: Wegen Schimmelbefall mussten sie über Nacht ihre Kita räumen und sind seitdem auf andere Tagesstätten verteilt.

Hamburg Ein Hausmeister hat zwei Leichen in einer Obdachlosenunterkunft in Hamburg-Billbrook gefunden. Er wollte am Mittwochmorgen die Heizung in dem Zweibettzimmer kontrollieren und musste die verschlossene Tür mit einem Zweitschlüssel öffnen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die beiden 58-jährigen Männer seien vermutlich bereits vor ein paar Tagen gestorben.

Schleswig-Holstein Der Zoll hat den bisher größten Fall von Zigarettenschmuggel in Schleswig-Holstein aufgedeckt. Am 13. März seien am Kieler Ostufer in einem angeblich mit Tiefkühlfisch beladenen Kühllaster aus Estland 10,4 Millionen Zigaretten gefunden worden, hieß es am Mittwoch im Zollamt Rendsburg bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2017 des Zolls für Schleswig-Holstein. Wären die Zigaretten in Deutschland veräußert worden, hätte der Fiskus einen Schaden von etwa zwei Millionen Euro gehabt. Bisher war der Fall noch nicht publik gemacht worden.