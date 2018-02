Region Pinneberg in Kürze : +++ Wedel kämpft gegen Insektensterben +++ Neue Alubrücken in Elmshorn +++ Pinneberger Bühnen feiern 70. Geburtstag +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

02. Februar 2018, 06:00 Uhr

Wedel Dramatischer Rückgang von Bienenpopulationen, Insektensterben: Sie sind in aller Munde, die Öko-Katastrophen vor der eigene Haustür. Genau dort fängt Wedel an, zum Schutz der Kleinlebewesen beizutragen. Und die Stadt möchte möglichst viele Bürger animieren, es ihr gleichzutun. Motto der Aktion insektenfreundlicher Frühling: „Mein Wedel summt“. Der Bauhof will in diesem Jahr seine Bemühungen intensivieren, öffentliche Grünflächen, Straßensäume und Beete in einen naturnachen Zustand zu bringen oder wahlweise in blühende Oasen zu verwandeln.

Elmshorn Die Wildgänse und Enten ziehen unbeeindruckt ihre Bahnen, Fußgänger und Radfahrer hingegen müssen zurzeit Umwege in Kauf nehmen. Vier marode Holzbrücken im Steindammpark werden ausgetauscht und durch neue ersetzt. „Wir werden im Steindammpark langlebige Aluminiumbrücken bauen“, sagte die Bauingenieurin Annika Markull vom städtischen Flächenmanagement. Anfang Januar haben die Arbeiten begonnen, die Brücken sind schon komplett entfernt. Die Stadt Elmshorn investiert 528.000Euro in den Neubau. 70.000Euro Förderung kommen vom Bundesumweltministerium für die Mühlendammbrücke, da diese Teil des Radverkehr-Projektes „Eselsbrücke“ ist.

Pinneberg Seit 70 Jahren stehen sie im Rampenlicht: Die Pinneberger Bühnen feiern am Samstag ihren runden Geburtstag mit einem geschlossenen Empfang im Geschwister-Scholl-Haus. Zu diesem Anlass hat der Ehrenvorsitzende und Archivar Hartmut Tank in den Chroniken gegraben und wichtige Daten gesammelt.

Quickborn Drei Monate nach einem Sturmschaden auf dem Gelände des Quickborner Johanniter-Kinderhauses „Quickelbü“ hat die Einrichtung wieder ein Gewächshaus. Entscheidenden Anteil daran hat nicht nur die Stadt Quickborn, die für die Materialkosten des Ersatzbaus aufkam, sondern auch der Garten- und Landschaftsbauer Lars Petersen, dessen Tochter Jana vor einigen Jahren selbst das Kinderhaus besucht hatte. Aus alter Verbundenheit und weil er auch schon das erste Gewächshaus gebaut hat, ließ sich Petersen nun zu einem weiteren ehrenamtlichen Einsatz überreden.

Schenefeld Mitte des Jahres steht eine große Veränderung für die Katholiken in Hamburg und Schenefeld an: Die Kirchengemeinden Maria Grün, St. Bruder Konrad, St. Marien Altona, St. Paulus Augustinus und St. Petrus zu einem sogenannten pastoralen Raum zusammengelegt. Die neue Gemeinde Maria im Hamburger Westen betreut auch Schenefeld.

Barmstedt Ein befestigter Weg, mehrere Zäune und eine eigene Schranke: So möchte die AKN den bei Fußgängern beliebten, aber inoffiziellen und nicht gesicherten Weg vom Barmstedter Bahnhof zum Nappenhorn sichern. Der Trampelpfad verläuft direkt am Gleis in Richtung Henstedt-Ulzburg entlang und wird unter anderem gern von Passagieren genutzt, die am Bahnhof den Zug verlassen haben und in Richtung Nappenhorn wollen. Dort endet der Pfad mitten auf dem Bahnübergang. Der entsprechende Antrag der AKN soll am kommenden Montag, 5. Februar, im Barmstedter Bauausschuss behandelt werden.

Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg und Niedersachsen soll ein zusätzlicher Feiertag eingeführt werden. Bei einer Sondersitzung der Konferenz Norddeutschland (KND) in Berlin haben sich die Regierungschefs am Donnerstag auf einem gemeinsamen Kandidaten verständigt: den Reformationstag am 31. Oktober. Dies teilte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Rande der Konferenz mit.