Region Pinneberg in Kürze : +++Wedel: Carport und Autos brennen +++ Uetersen: Granate gefunden +++ SH: Badesommer bislang ruhig für die DLRG +++

Wedel Ein Carport und ein Pkw wurden in der Nacht zu Dienstag im Spargelkamp Opfer der Flammen. Gegen 1.30 Uhr wurde der Brand entdeckt und die Retter alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr brannte das Carport bereits in voller Ausdehnung und konnte auch durch den umgehenden Löscheinsatz der Feuerwehr Wedel nicht mehr gerettet werden. Ein im Carport befindlicher Smart brannte ebenfalls vollständig aus und ein vor dem Carport parkender Nissan wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Wohngebäude konnte von der Feuerwehr verhindert werden, allerdings zerbarst auf Grund der Hitzeentwicklung die Scheibe eines nahen Wohnhauses. Personen wurden laut Polizeiangaben nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe wurden von der Kriminalpolizei Pinneberg übernommen und dauern derzeit an.

Uetersen Einsatz für den Kampfmittelräumdienst in Uetersen: Ein Baggerführer ist am Dienstagnachmittag bei Arbeiten in einem Garten an der Moltkestraße auf eine Granate aus dem Ersten Weltkrieg gestoßen. Wie die Polizei gestern mitgeteilt hat, entdeckte der Mann einen etwa 30 Zentimeter langen metallischen Gegenstand. Da ihm dieser verdächtig vorkam, verständigte er die Polizei. Die Beamten eilten herbei und fotografierten den Gegenstand. Anhand der Bilder vermutete der Kampfmittelräumdienst, dass es sich um einen Blindgänger handelt. Die Spezialisten rückten an und entschärften die Schrappnell-Granate aus dem Ersten Weltkrieg ohne Probleme. Der Blindgänger wird nun fachgerecht vernichtet.

Schleswig-Holstein An der Nord- und Ostsee in Schleswig-Holstein hat es in der aktuellen Badesaison in diesem Sommer noch keine tödlichen Badeunfälle gegeben. An den Stränden im Norden blieb es bei üblichen Einsätzen beispielsweise aufgrund von Schnittverletzungen an den Füßen oder Sportverletzungen, wie Einsatzleiter Klaus Holger Hecken von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch sagte. Er sprach von einer vergleichsweise „durchschnittlichen Badesaison“.

Elmshorn Obergerichtsvollzieher Hans-Jürgen Weimann ist seit 1967 für die Justiz tätig. Nun begeht er sein 50-jähriges Dienstjubiläum. Zu diesem Anlass erzählt er von seiner beruflichen Tätigkeit mit Schuldnern und Gläubigern, von Wohnungsräumungen. von Millionenschulden und bissigen Hunden und den typischen Schuldenfallen wie Handy-Abos und Großbestellungen bei Versandhäusern.

Schenefeld Kindern fehlten durch die Ganztagsbetreuung heute immer öfter Ruheräume. Darüber spricht die Schenefelder Schulpsychologin Maja von Lehe im Interview. Die Betreuungssituation in den meisten Schulen sei noch nicht optimal eingestellt. Fehlende Ruhe könne zu Überlastung der Kinder führen und dies wirke sich wiederum auf die Situation daheim aus.

Pinneberg Ladendiebe richten Schäden in Millionenhöhe an. Thomas Benk jagt seit 18 Jahren die Täter in der Pinneberger Innenstadt. 30 Geschäfte nehmen den Sicherheitsdienst sechs Tage die Woche in Anspruch. Die Anzahl der Taten ließen sich schwer beziffern, die Dunkelziffer ist Benk zufolge hoch. Die Täter schlagen zumeist in Drogerien, Parfümerien und Kleidungsgeschäften zu.

Hamburg Knapp eine Woche nach der Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt sind sieben Männer für das Stoppen des Angreifers geehrt worden. „Unheimlich mutig“ sei es gewesen, was die Männer geleistet haben, sagte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Meyer gestern. „Hier gibt es kein Wenn, und hier gibt es kein Aber: Bei dieser Art des aggressiven Täters, der wie in Rage war, gab es nur diesen einen Weg, ihn zu stoppen“, sagte Meyer. Die Männer wurden mit dem Ian-Karan-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet. Ein 26-Jähriger hatte am Freitag einen 50-Jährigen in dem Supermarkt getötet und mehrere Menschen mit einem Messer zum Teil schwer verletzt. Die nun geehrten Männer verfolgten und überwältigten den Täter.

von shz.de

erstellt am 03.Aug.2017 | 06:00 Uhr