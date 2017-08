DAS SONNTAGSGESPRÄCH : Wedel als idealer Standort für eine Tourismus-Zentrale

vergrößern 1 von 1 Foto: Lars Zimmermann 1 von 1

Wedel | Claudia Reinhard ist Geschäftsführerin von Wedel Marketing. Im Sonntagsgespräch erläutert sie unter anderem, was den Standort Wedel auszeichnet und warum sie sich eine Tourismus-Zentrale an der Elbe wünscht.

Frau Reinhard, wie sieht die Arbeit von Wedel Marketing aus?

Wir sind ehrenamtlich organisiert und bedienen mehrere Stadtmarketing-Säulen. Dazu gehört unter anderem das Event-/Kultur-Marketing – wir sind Veranstalter des Hafenfestes, der Kulturnacht und des Festzeltprogramms auf dem Ochsenmarkt. Beim Stadtradeln wirken wir ebenfalls seit einigen Jahren mit, mal als Veranstalter, mal als Partner. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Tourismus-Marketing.

Was wird getan, um den Tourismus zu fördern?

Wir sind seit 2009 Ansprechpartner für alle Touristen, bewerben die Vorzüge der Stadt über Internetseiten, liefern redaktionelle Beiträge für unterschiedliche Printmedien und geben selbst auch mehrere Broschüren heraus. Urlaubsmagazin, Veranstaltungskalender, Rudolf-Höckner-Rundweg- und Planetenlehrpfad-Broschüre – wir informieren, was es in Wedel und Umgebung alles gibt. Zudem arbeiten wir eng mit anderen Tourismus-Experten in Schleswig-Holstein zusammen, initiieren mit ihnen Projekte und bewerben uns gegenseitig. Von großer Bedeutung ist für uns der Internet-Auftritt der Stadt. Dort ist Wedel Marketing sehr aktiv und liefert beispielsweise Inhalte auf den Tourismus-Seiten. Unser eigener Internet-Auftritt ist ebenfalls unter wedel.de zu finden.

Mit wem arbeitet Wedel Marketing zusammen?

Vereine, Verbände, Kulturanbieter, Kaufleute, Verwaltung, Wedeler Bürger – wir arbeiten mit ganz vielen Akteuren zusammen. Ich sehe es als eine unserer Aufgaben an, die verschiedenen Interessen zusammenzufassen und möglichst in unserer Projektplanung zu berücksichtigen. In einer Stadt von der Größe Wedels ist es wichtig, die Kräfte zu bündeln. Ein Beispiel dafür ist der Kulturstammtisch, den wir vor acht Jahren ins Leben gerufen haben. Die ganze Stadt profitiert davon, dass etwa 35 Kultur-Anbieter gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Dadurch entstand zum Beispiel die beliebte Kulturnacht.

Was hat Wedel Marketing in den vergangenen Jahren bewegt?

Seit der Gründung 2003 wurden etliche Projekte umgesetzt, zu den ersten zählt die Entwicklung eines Corporate Designs für die Stadt, zu den größten sicherlich die Organisation der 800-Jahrfeier für und gemeinsam mit der Stadt Wedel und auch im touristischen Bereich wurde viel bewegt. Das lässt sich nicht unbedingt in Zahlen fassen. Dass sich täglich mehrere Anrufer bei uns melden, die Interesse an Wedel haben, zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Ein Erfolg ist außerdem, dass es uns gelungen ist, das ehemalige Stadtfest und heutige Hafenfest zu einer Großveranstaltung zu etablieren, die an einem Wochenende etwa 80.000 Besucher anlockt. Dort sind einerseits Konzerte überregionaler Stars zu sehen, im Hafenfest steckt aber auch immer eine große Portion Wedel. Wir bieten mit der Sport- und Kulturwelt Wedel und der Kulturbühne den Wedelern ein Forum und geben Vereinen, Verbänden und Künstlern die Möglichkeit, sich zu präsentieren und für sich zu werben.

Was zeichnet den Standort Wedel aus?

Wedel ist ein attraktiver Ort mit einem vielseitigen kulturellen, sportlichen und touristischen Angebot und Wedel ist die Stadt an der Elbe: Mehrere Strände und Häfen, der Elbhöhen-Wanderweg, die Schiffsbegrüßungsanlage Willkomm Höft – so etwas hat in der Umgebung keine andere Kommune zu bieten. Wedel ist zudem die Stadt der Natur. Radfahrer, Jogger, Wanderer, Skater – für alle gibt es geeignete Wege. Naturerlebnisräume wie die Wedeler Marsch und der Forst Klövensteen sind ebenfalls sehr beliebt. Wedel ist also für sportliche Aktivitäten, aber auch zum Entspannen und Entschleunigen geradezu ideal. Und für einen Theaterbesuch oder zum Einkaufen muss man nicht unbedingt nach Hamburg fahren. Das gibt es alles vor Ort.

Was macht den Reiz Ihrer Arbeit aus?

Die Zusammenarbeit mit so vielen unterschiedlichen Akteuren. Ich habe Kontakt zu unzähligen Menschen. In der Geschäftsstelle sind wir mit zwei Teilzeitkräften nur ein kleines Team, das aber von vielen Ehrenamtlichen unterstützt wird. Diese zeigen durch ihr Engagement, dass sie die Stadt wertschätzen. Das motiviert mich zusätzlich und bestärkt mich in meiner Arbeit.

Gibt es Probleme, mit denen Wedel Marketing zu kämpfen hat?

Wirkliche Probleme hat unser Stadtmarketing-Verein zum Glück nicht. Sicherlich haben wir nur ein begrenztes Budget zur Verfügung und können dadurch nicht alle unsere Ideen umsetzen. Aber das geht nicht nur uns so. Und die meisten anderen können nicht auf die Unterstützung so vieler Ehrenamtlicher wie wir bauen.

Welche Projekte stehen demnächst an?

Im zweiten Halbjahr werden wir unseren Fokus auf den Social-Media-Bereich legen. Im Internet machen wir schon sehr viel, um Wedel als „Marke“ zu stärken und überregional bekannter zu machen. Aber Verbesserungspotenzial gibt es immer.

Gibt es ein Projekt, das Sie gerne in Zukunft realisieren würden?

Ich hoffe, dass wir es in Wedel zukünftig schaffen, an der Elbe eine Tourismus-Zentrale zu etablieren. Ich gehe davon aus, dass der Schulauer Hafen als zentrales Element der maritimen Meile noch beliebter bei Wedelern und Touristen sein wird, wenn er nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten seinen Betrieb aufgenommen hat. Es wäre schön, wenn wir dort in Zukunft eine Anlaufstelle hätten, um die Menschen über die Sehenswürdigkeiten an der Elbe und in der Stadt zu informieren. Das Barlach-Museum, das urige Theaterschiff Batavia, die kleine Altstadt, der größte tideunabhängige Sportboothafen Nordeuropas, tolle Einkaufsmöglichkeiten - viele wissen gar nicht, was Wedel alles zu bieten hat.

von Lars Zimmermann

erstellt am 06.Aug.2017 | 14:00 Uhr