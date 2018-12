Wechsel an Wendepunkt-Spitze

Im Jahr des 25jährigen Bestehens übergibt Gründerin Ingrid Kohlschmitt die Geschäftsführung an Dirk Jacobsen

15. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Seit 25 Jahren gibt es den Wendepunkt, den Elmshorner Verein, der sich für Gewaltfreiheit in Erziehung, Partnerschaft und Sexualität einsetzt. Zweifellos ein Grund zu Freude. Doch die Freude über den erfolgreichen Aufbau der Beratungs- und Bildungsstätte wurde gestern bei der Jubiläumsfeier ein wenig getrübt. Denn Wendepunkt-Gründerin Ingrid Kohlschmitt wurde in den Ruhestand verabschiedet.

„Mit dem Wendepunkt hat Kohlschmitt „sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen zu einem öffentlichen Thema im Kreis Pinneberg gemacht“, lobte Karin Struckmeier von „Familienräume“. Das sei nicht immer einfach und teils von extremen Reaktionen begleitet gewesen. Im Laufe seines 25-jährigen Bestehens hat der Wendepunkt sein Tätigkeitsfeld nicht nur etabliert, sondern stetig erweitert. Die stellvertretende Kreistagspräsidentin Sabine Schaefer-Maniezki benannte Frauen und Männer, die häusliche Gewalt erlebt haben, sowie kindliche, jugendliche und erwachsene Täter als weitere Klientel.

Elmshorns Stadtrat Dirk Moritz hob die Wichtigkeit der Traumaambulanz hervor, einer Einrichtung unter dem Dach des Wendepunkts. Gerade Flüchtlingskinder benötigten Hilfe bei der Verarbeitung ihrer schlimmen Erlebnisse, und das komme indirekt dem Gemeinwesen zugute.

Der stetige Förderer Rolf Heidenberger, Gründer von „Appen musiziert“, überbrachte eine Spende in Höhe von 10 000 Euro. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Stadt Pinneberg Ihnen auch nach zwanzig Anträgen keinen Zuschuss gewährt“, erläuterte er den aktuellen Anlass der Zuwendung.

Alle Redner zollten der Lebensleistung Kohlschmitts und ihrer Persönlichkeit hohe Anerkennung. Die Pädagogin war lange Jahre Geschäftsführerin des Wendepunkts. „Sie war und ist das Herz und die Seele des Vereins“, sagte Vorstandmitglied Claudia Hauck-Delhey. Thorsten Sielk von der Nordkirche nannte sie „die Würze in der Suppe“. Christoph Helms, Leiter des Jugendamts des Kreises, bezeichnete sie als „Möglichmacherin und Visionärin“, die persönliche Freundschaft und fachliche Konflikte voneinander trennen könne sowie Politik und Verwaltung das eine oder andere Mal das Fürchten gelehrt habe. Schulrat Dirk Janssen sagte, Kohlschmitt brenne für Themen, Inhalte und Menschen.

Kohlschmitt selbst nannte das, was sie antreibt, „Menschenliebe“. In den Achtzigern gründete die diplomierte Pädagogin den Verein „Frauen helfen Frauen in Not“ sowie den „Frauentreff“ und baute das Frauenhaus auf. 1993 folgte die Gründung des Wendepunkts. Das Ziel war nicht nur die Versorgung von Opfern von Gewalt, sondern gleichzeitig die Prävention durch aufklärende Projekte an Schulen, durch Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte, durch die Arbeit mit Eltern und Familien und durch die Arbeit mit jugendlichen Tätern. „Es ist enorm wichtig, Strukturen und Orte zu haben, um Opfern von Gewalt und traumatischen Erfahrungen zu helfen“, so Kohlschmitt. „Aber es ist doch elementar, alles zu tun, um zu verhindern, dass Kinder überhaupt solche Erfahrungen machen müssen, das ist unsere ganz wesentliche gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“

Mit ihrem Eintritt in den Ruhestand übergibt sie das Ruder an Dirk Jacobsen. Der neue Geschäftsführer arbeitet seit über acht Jahren beim Wendepunkt. „Hier kann ich genau die Arbeit machen, die mir am Herzen liegt“, so der Psychologe über seine Motivation, „wir helfen den Schwächsten in unserer Gesellschaft, Kindern und Jugendlichen, die seelisch und körperlich verletzt wurden.“ Sie will er stärken.