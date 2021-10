Kreis Pinneberg in Kürze : Wasserwerte noch nicht wieder normal +++ Großbrand in Uetersen +++ Andrang bei Wedeler Herbstmarkt

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 11. Oktober wichtig ist.

Kreis Pinneberg Nach einer Störung im Wasserwerk Haseldorfer Marsch in Wedel haben sich die Werte für Amonium und Nitrit im Trinkwasser auch am Sonntag (9. Oktober) noch nicht wieder normalisiert. Wie ein Sprecher von Hamburg Wasser mitteilte, wurden wie schon am Vortag 0,8 mg/l Nitrit gemessen. Der Amoniumwert dagegen ging weiter zurück auf 1,2 mg/l. ...

