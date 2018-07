Region in Kürze : +++ Wasserbüffel in Pinneberg +++ Kita-Pläne in Barmstedt gefährdet +++ Gnadenfrist für Kremerhallen +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

05. Juli 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Ungewöhnlicher Anblick: Die Rahwisch-Niederung in Pinneberg ist das neue Zuhause von 13 Wasserbüffel-Färsen, die täglich von ihren Haltern, Familie Petr aus Bad Oldesloe, betreut werden. Genetisch stammen die Tiere aus Asien, tatsächlich sind sie aber schon lange in Norddeutschland heimisch. Die jungen Wasserbüffel sind alle auf ihrem Betrieb geboren, sind also echte Schleswig-Holsteiner.

Barmstedt Kreis lehnt Kita-Pläne ab: Wird die neue Kita in Barmstedt doch nicht im Neubaugebiet an der Düsterlohe gebaut? Der Kreis hat die Pläne der Stadt abgelehnt, weil die Freifläche zu klein sei.

Uetersen Grundschüler feiern ohne Plastik: Müllvermeidung ist schon lange ein Thema im Schulunterricht. Doch klappt die Theorie auch in der Praxis? Während des Sommerfests an der Birkenalleeschule in Uetersen sollte genau das getestet werden. Insbesondere Plastikabfälle galt es dabei, zu vermeiden.

Quickborn FDP-Kritik an Verwaltungschef Köppl: Die Stadt Quickborn hat ihren ersten politischen Schlagabtausch in der noch jungen Wahlperiode. Nach der erneuten Entsendung von Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) in die Fluglärmschutzkommission Hamburger Flughafen haben die Liberalen den Verwaltungschef aufgefordert, in dem Amt zukünftig mehr gegen die Belastung der Bürger zu unternehmen als in der Vergangenheit. Köppl reagierte verärgert auf die Kritik und wies die Vorwürfe zurück.

Schenefeld Für Cäcilie Cichonski ist Licht das fünfte Element. Deshalb steht dies auch im Fokus ihrer neuen Ausstellung: „The fifth Element“ ist der Titel der Schau, die mit einer Vernissage am Sonntag, 8. Juli, startet. Beginn ist um 11Uhr im Rathaus am Holstenplatz in Schenefeld. Die Hamburger Künstlerin sagt: "Meine Intention ist es, vielen Menschen ,The fifth Element’ näher zu bringen – zum Nachdenken über eine Welt, die sich außerhalb der groben Stofflichkeit befindet, anzuregen.“

Wedel Die Grünen prangern den geplanten Abriss eines 150 jahre alten Hauses in Wedel an. Das Grundstücke mit dem Gebäude in der Rolandstraße 11 wird in einer Immobilien-Annonce als Doppelhaus oder Bauplatz angeboten. Ein Bauvorbescheid ist bereits erteilt – obwohl das Haus im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung liegt.

Elmshorn Noch keine Abrissparty an den Kremerhallen: Eigentlich sollten die Kremerhallen schon längst abgerissen worden sein. Aber immer wieder kam etwas dazwischen. Jetzt musste Bürgermeister Volker Hatje auch eine geplante Abriss-Party am 8. September absagen. Der Grund: Die Stadt will nur die Hallen selbst abreißen und die Bodenplatte stehen lassen. Das Land will den Abriss aber nur fördern, wenn die Bodenplatte wegkommt. Und bevor das geschehen kann, braucht es auch noch eine Untersuchung auf Schadstoffe.

Hamburg Am heutigen Donnerstag beginnt die achte „Millerntor Gallery“, das internationale Kunst- und Musikfestival der Entwicklungshelfer von Viva con Agua in Zusammenarbeit mit dem FC St. Pauli. Bis zum 8. Juli treten verschiedene Indie-Bands und Hip-Hop-Acts auf, vor allem aber wird das Stadion zur Leinwand für Streetart.

Schleswig-Holstein Buchholz senkt Marschbahn-Strafen: Für den Juni brummt Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) der Deutschen Bahn (DB) für mangelnde Pünktlichkeit auf der Marschbahn zwischen Hamburg und Sylt erneut eine Strafe auf. „Allerdings habe ich mich entschlossen, die Sondermaluszahlung von 500000 auf 350000 Euro zu reduzieren“, sagt Buchholz, der mit dem Geld wie in den Vormonaten Pendlern entschädigen und den Rest in die Strecke investieren will.