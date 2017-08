Wasserbomben zum großen Finale

vergrößern 1 von 4 Foto: Seidel (3) 1 von 4





Mit einer Grill-Party, gemeinsamem Singen, einer Schatzsuche und viel Spaß ist das zweiwöchige Ferienprogramm des Jugendtreffs „Komet“ in Pinneberg zu Ende gegangen. Zwei Wochen lang hat Saim „Kasi“ Cetinkaya, Leiter des Jugendtreffs „Komet“, 30 Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren mit seinem siebenköpfigen Team betreut.

„Das ist jedes Mal eine sehr schöne Zeit, aber man ist danach echt geschafft“, sagte Kasi lachend. „Das Beste war der Ausflug in den Serengeti-Park“, schwärmte die zwölfjährige Marie-Lena. Sie fand es toll, andere Kinder bei den Aktivitäten kennenzulernen. Für den elfjährigen Luca war die Reise in die Wikingerzeit das Highlight. Die Kinder durften sich im Bogenschießen probieren und auch mal eine Axt in die Hand nehmen. Auch der Ausflug an den Strand von St. Peter-Ording war für die Kinder ein tolles Erlebnis. „Einige haben zum ersten Mal das Meer gesehen“, erläuterte Kasi. „Das Baden und Strandfußballspielen hat viel Spaß gemacht“, ergänzte der neunjährige Lenny. Von den 30 Kindern konnten vier jedoch nicht schwimmen. Beim Schwimmausflug in der zweiten Woche kümmerte sich Kasi deshalb darum, ihnen das professionelle Plantschen beizubringen. Zwei der vier schafften es tatsächlich, ihr Seepferdchen zu machen und bekamen am Schlusstag von Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) ihr Abzeichen überreicht. Die anderen zwei Kinder verweist Kasi an den „Verein Pinneberger Kinder“, der sich dafür einsetzt, dass alle Mädchen und Jungen aus der Region schwimmen lernen.

Das „Komet“-Team blickt in eine spannende Zukunft: Im September soll der Neubau für das Jugendzentrum starten. Wenn alles planmäßig läuft, soll das Gebäude im Frühjahr 2018 fertig sein. Derzeit wird in einem Container-Bau gespielt, der ursprünglich als Provisorium gedacht war. „Die Kinder sollen sich in dem Neubau wohlfühlen“, betonte Kasi.

Das Ferienprogramm war auch in diesem Jahr sehr beliebt. Die jungen Pinneberger konnten sich sechs Wochen vor dem Start anmelden. Jedoch sei das zweiwöchige Programm bereits nach drei Stunden bereits ausgebucht gewesen, berichtete der „Komet“-Leiter.

Obwohl der Tag für ihn sehr anstrengend war, fiel das Fazit des Pädagogen positiv aus: „Die Arbeit lohnt sich.“ Das fiele ihm immer wieder besonders auf, wenn er seine ehemaligen Schützlinge später nochmal trifft.

Für sein Team hat Kasi nur positive Worte übrig. „Ohne die Crew geht es nicht“, weiß er. Schließlich sei die Betreuung von so vielen Kindern auch eine große Verantwortung. „Es ist eine große Erleichterung, wenn die Eltern ihre Kinder abends wieder in Empfang nehmen.“