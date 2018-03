Region Pinneberg in Kürze : +++ Was wird aus der Kampstraße in Barmstedt? +++ Grünes Licht für Gewerbepark Bokhorst +++ Nabu-Aktion in Wedel +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

08. März 2018, 06:00 Uhr

Barmstedt Eine der ältesten Straßen in Barmstedt ist die Kampstraße. Mit ihrem urigen Kopfsteinpflaster erinnert sie an alte gemütliche Tage in diesem Ort. Voraussichtlich 2019 soll sie ausgebaut und modernisiert werden. Aber wer bezahlt das? Nachdem die Landesregierung den Kommunen freigestellt hat, ob und in welcher Höhe sie die Bürger an den Kosten beteiligen, ist das für alle Beteiligten die entscheidende Frage. Das bekam auch die Verwaltung der Stadt Barmstedt zu spüren, die die Anlieger der Kampstraße am Dienstagabend zu einer Informationsveranstaltung in die Kommunale Halle eingeladen hatte.

Elmshorn Jetzt kann es losgehen. Kölln-Reisieks Bürgermeisterin Kerstin Frings-Kippenberg und Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje haben den Kooperationsvertrag für den neuen, interkommunalen Gewerbepark Bokhorst unterschrieben. Auf 35 Hektar entstehen Flächen für Unternehmen, die sich in der Metropolregion Hamburg ansiedeln wollen. „Mit dem Gewerbepark entwickeln wir Grundstücke in Bestlage“, sind sich Frings-Kippenberg und Hatje einig.

Wedel Der Star ist zum Vogel des Jahres gewählt worden – „endlich“, findet Marco Sommerfeld, Leiter der Carl-Zeiss-VogelStation in Wedel: „Die Population des Stares ist teilweise um 40 Prozent zurückgegangen. Das liegt unter anderem an dem Insektensterben, das bedeutet Nahrungsknappheit, und dem Brutraumverlust durch Bebauung.“ Aus diesem Grund hat der Nabu Hamburg mit ehrenamtlichen Helfern in einer Aktion 25 Nistkästen im Wedeler Brunnenschutzgebiet für diese Vögel aufgehängt.

Pinneberg Er gehört zu den Top-100-Rednern Deutschlands und coacht Unternehmensbosse: Peter Brandl hat am einen inspirierenden Vortrag im Pinneberger Rathaus gehalten. Das wollten sich mehr als 100 Pinneberger nicht entgehen lassen und lauschten, wie er sie dazu aufforderte, sich selbst schonungslos unter die Lupe zu nehmen und Zukunftsvisionen zu entwickeln. Mit dabei waren Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung.

Heidgraben Erstmals können die Heidgrabener bei einer Kommunalwahl ihr Kreuzchen bei den Grünen setzen, denn die Wahlliste „Grüne und Unabhängige Heidgraben“, bestehend aus Parteimitgliedern von Bündnis 90/Die Grünen und Parteilosen, konnte mit neun Kandidaten bestückt werden. Für den 6.Mai wird in Schleswig-Holstein zum Urnengang aufgerufen.

Tangstedt Der evangelische Markus-Kindergarten der Gemeinde Tangstedt soll erweitert werden. Darüber sind sich die Politiker des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Soziales während ihrer jüngsten Sitzung einig gewesen. Damit reagiert die Gemeinde auf den hohen Bedarf an Betreuungsplätzen. Doch über die genaue Umsetzung der Erweiterung gab es noch Unklarheiten. Die Frage, ob ein Anbau oder ein neues Nebengebäude entstehen soll, ließen die Politiker zunächst offen. Einstimmig votierten die Ausschussmitglieder dafür, dass ein Planer für die Planung des Erweiterungsbaus beauftragt werden soll. Des Weiteren soll es einen Ideenwettbewerb geben, bei dem mehrere Architekten ihre Vorschläge vorstellen können.

Schenefeld Das Rathaus-Team in Schenefeld wird derzeit durch die Nachwuchskräfte Kimberley Lewerentz (23) und Lucas Bechtold (19) verstärkt. Bechtold unterstützt für mehrere Monate den Flüchtlingskoordinator Norman Schleicher. „Ich bin einer sinnvollen Tätigkeit nachgekommen und habe Einblicke in unterschiedlichste Kulturen erhalten“, sagt Bechthold. Lewerentz macht ein längeres Praktikum und erhält so neue Einblicke.

Hamburg Die Stadt Hamburg prüft, ob die Parkzonen für Anwohner in der Nachbarschaft des Flughafens ausgeweitet werden sollten. Der Landesbetrieb Verkehr werde an bestimmten Stichtagen die Kennzeichen von parkenden Autos überprüfen und feststellen, ob der Parkraum von gebietsfremden Dauerparkern oder von Anwohnern genutzt werde, teilte die Innenbehörde am Mittwoch mit.

Schleswig-Holstein Nach Einschätzung des schleswig-holsteinischen Verfassungsschutzes sind die Voraussetzungen für eine Beobachtung der AfD nicht gegeben. Der Verfassungsschutz beobachte extremistische Bestrebungen, die das Ziel haben, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, hieß es dazu am Mittwoch aus dem Innenministerium. „Diese Bestrebungen – also nicht einzelne radikale oder polemische Meinungen – müssen eine aktiv-kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der bestehenden Verfassungsordnung an den Tag legen“, sagte ein Sprecher.