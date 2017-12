Was Schüler in ihrer Schule wollen

vergrößern 1 von 1 Foto: Warncke 1 von 1

05.Dez.2017

Den jungen Menschen gehört die Zukunft und die wollen sie mitgestalten. Beim Seminar „Fit für Mitbestimmung“ im Victor-Andersen-Haus in Barmstedt konnten sie das jetzt tun. Dort konnten die Schüler ihre Ideen und jugendpolitischen Ziele gemeinsam formulieren und in die Tat umsetzen. Sie konnten und wollten ihr eigenes Umfeld verbessern und aktiv sein.

Aber gibt es solch engagierte junge Menschen eigentlich noch? „Auf jeden Fall“, sagt Lukas Huckfeldt, einer der Referenten. „Die Jugendlichen machen so viel während und außerhalb der Schulzeit, das Interesse für ihr Schulumfeld ist enorm hoch.“ Engagement und Ideen sind ja nun das eine – wird das ganze auch in die Tat umgesetzt? „Und ob, wir brechen die Ideen in immer kleinere Schritte herunter, damit diese an den Schulen auch umgesetzt werden können“, erklärt Ingo Waschkau, Leiter der Jugendbildungsstätte in Barmstedt.

Drei Tage steckten die 25 Schüler von insgesamt sieben Schulen des Kreises Pinneberg in kleinen Gruppen die Köpfe zusammen. Wie kann der nicht genutzte Aufenthaltsraum verschönert werden? Was kann man gegen den zunehmenden Konsum von Drogen unternehmen? Wie kann man in Zukunft das Handy in der Schule nutzen? Und haben andere Schulen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen? „Vor allem das Networking ist bei dem Seminar ein schöner Nebeneffekt“, sagt Huckfeldt. Anna Thomsen, ebenfalls Referentin des Seminars ergänzt: „Die Kontakte zwischen den verschiedenen Klassensprechern und Schülervertretern sind wichtig.“

Neben der Gruppenarbeit gibt es noch drei Workshops. In diesem Jahr wurde über soziale Medien, Politik und Gruppendynamik diskutiert. Vor allem von der Politik wünschen sich die Schüler, dass sie zukünftig Ernst genommen werden. So soll beispielsweise ein neues Konzept des Kreisjugendbeirats ermöglichen, dass die jungen Menschen in die Kreispolitik reinschnuppern und diese mitgestalten können. „Das Seminar ist ein wunderbares Konzept“, schwärmt Waschkau. Er fügt an: „Das Schöne ist, dass wir den Schülern meistens gar keine Themen vorgeben. Die Ideen haben sie bereits im Kopf.“ Die Jugendlichen arbeiten während des Seminars „meistens alle eigenständig“, können aber „jederzeit Fragen stellen und Unterstützung bekommen“. Das Konzept funktioniert laut Huckfeldt allerdings nur, „weil die Schüler einfach gern an ihren Ideen Arbeiten und da Bock drauf haben“. Deswegen wird das Seminar auch nächstes Jahr wieder stattfinden.

Erste Erfolge konnten auch schon verzeichnet werden. „Im vergangenen Jahr haben die Schüler beispielsweise ein einheitliches Konzept für Schülervertretungen entwickelt“, erklärt Thomsen.

Die jungen Menschen haben in den drei Tagen viel ausprobiert, hinterfragt und mitgestaltet. Weil sie mitbestimmen wollen. Zeit, die Ideen in die Tat umzusetzen.