Kreis Pinneberg : Was mache ich bei einem positiven Test? Antworten auf die wichtigsten Corona-Fragen

Nicht in allen Fällen kann das Gesundheitsamt sofort Kontakt mit positiv Getesteten aufnehmen. Was macht man bei einer Corona-Infektion oder einem Fall im engeren Umkreis? Der Kreis hat dazu einen Leitfaden erstellt.

von Christian Uthoff

30. November 2020, 13:45 Uhr

Kreis Pinneberg | Auch wenn die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag (29. November) im Kreis Pinneberg wieder unter den Wert von 100 gesunken ist: Aufgrund der hohen Zahl der Corona-Fälle arbeitet das Gesundheitsamt des Kreises nach wie vor am Limit. Es sei weiterhin das Ziel der Verwaltung, so schnell wie möglich Kontakt zu allen positiv getesteten Menschen aufzunehmen, teilte Kreissprecherin Silke Linne mit. Aber: Das könne aufgrund der bloßen Menge an Fällen derzeit mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Weiterlesen: Ab 30. November: Kreis Pinneberg verschärft Corona-Maßnahmen

Also was tun bei einer Erkrankung oder Kontakt mit einem Corona-Fall? Der Kreis Pinneberg hat dazu einen Leitfaden veröffentlicht, der Betroffenen Orientierung bieten soll, falls sie direkt erkrankt sind oder einen Corona-Fall in ihrem nahen Umfeld haben.

Was kann ich tun, wenn ich ein positives Testergebnis per QR-Code erhalte?

die positiv getestete Person geht für 10, mit im Haushalt lebende Personen gehen für 14 Tage in häusliche Isolation

die positiv getestete Person meldet sich beim Gesundheitsamt unter der E-Mail-Adresse infektionsschutz@kreis-pinneberg.de

eine Kontaktliste erstellen (Vorname, Name, Anschrift, Telefonnummer und Mail-Adresse)

enge Kontaktpersonen über das erhöhte Infektionsrisiko informieren und bitten, sich abzusondern und auf Symptome zu achten

den Anruf vom Gesundheitsamt abwarten

die schriftliche Quarantäne-Anordnung mit weiteren Informationen abwarten

Auch interessant: Neuinfektionen, Genesene, Todesfälle – die Zahlen zur Corona-Krise im Kreis Pinneberg

Wer sind meine engen Kontaktpersonen gemäß RKI-Definition?

Es handelt sich um Personen, die

Kontakt mit einem positiv Getesteten von mindestens 15 Minuten von Angesicht zu Angesicht hatten, dazu zählen auch die Personen aus dem gleichen Haushalt

einen gemeinsamen Aufenthalt mit einem positiv Getesteten von länger als 30 Minuten in einem beengten Raum hatten, ohne dass ausreichend gelüftet wurde

Kontakt mit Sekreten eines positiv Getesteten hatten, zum Beispiel durch Küssen, Anniesen oder Anhusten

Was können enge Kontaktpersonen von positiv Getesteten tun?

sich unmittelbar nach Kenntnis häuslich isolieren

sich beim Gesundheitsamt unter der Mail-Adresse kontaktperson@kreis-pinneberg.de melden

Anruf vom Gesundheitsamt abwarten

Im Schnitt sind es laut Gesundheitsamt etwa 20 bis 30 Kontaktpersonen, die pro positiv getesteter Person anzusprechen sind. Das Gesundheitsamt lege aktuell Priorität auf die Fälle, in denen Risikogruppen oder Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten betroffen sind. Ein geringes Infektionsrisiko bestünde, wenn regelmäßig eine geeignete Maske getragen, die Mindestabstände von 1,5 Metern eingehalten und immer wieder stoßgelüftet werde.

Was mache ich, wenn bei mir Corona-Symptome auftreten?

bis zur Klärung möglichst Kontakte zu anderen Menschen meiden

telefonisch beim Hausarzt melden

außerhalb der Sprechzeiten in nicht aufschiebbaren Fällen beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 anrufen

Die Ärzte entscheiden im Rahmen der Diagnostik über die Notwendigkeit eines Tests. Handelt es sich eindeutig um Erkältungssymptome, muss nicht zwingend getestet werden.

Ist ein Test ohne Symptome und ohne Kontakt mit einem Infizierten möglich?

beim Hausarzt anrufen und selbst nachfragen

Test wird selbst bezahlt

Kreis empfiehlt die Corona-WarnApp

Weiterhin empfiehlt das Gesundheitsamt dringend, die Corona-WarnApp des Robert-Koch-Institutes (RKI) zu nutzen. Sie helfe bei der Ermittlung der Infektionswege, so der Kreis Pinneberg. Wer getestet werde, erhalte einen QR-Code, hinter dem das Testergebnis hinterlegt ist. Dieser Code könne mit der App eingescannt werden und sei dann mit dem Ergebnis automatisch dort hinterlegt. Es gehe aber auch über eine TAN, die über eine Hotline erfragt werden kann.

Was tun bei Risiko-Kontakt?

Wer über die Corona-Warnapp die Nachricht erhält, dass es einen Risiko-Kontakt gab und die Anzeige in rot erscheint, sollte die weiteren Anweisungen der App befolgen und sich bei Aufforderung durch die App umgehend selbst isolieren und beim Hausarzt, dem ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 oder beim Gesundheitsamt melden.

Auch interessant: Werte um 170: Inzidenz in Schenefeld und Elmshorn besonders hoch

Meist wird ein Test erforderlich sein, der Arzt trifft die Entscheidung, ob eine Krankschreibung erfolgt, das Gesundheitsamt entscheidet über eine Quarantäne. Bei einem Hinweis auf einen Kontakt mit geringem Risiko bleibt die Anzeige grün. Es sind vorerst keine weiteren Schritte notwendig, jedoch sollten Betroffene auf Symptome bei sich achten.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Liveticker und auf der Dossierseite shz.de/corona.