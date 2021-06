Voting des Tages : Was halten Sie von politischen Statements im Profi-Sport?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

22. Juni 2021, 18:00 Uhr

Am Mittwoch (23. Juni) trifft Deutschland im Vorrunden-Finale der Gruppe F in München auf Ungarn und kämpft um den Achtelfinaleinzug bei der Fußball-Europameisterschaft. Im Vorfeld der Partie stand jedoch nicht das sportliche Kräftemessen im Fokus, sondern vielmehr die geplante Aktion der Stadt München, die Allianz-Arena in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen.

Nachdem zuletzt vom ungarischen Parlament ein Gesetz verabschiedet wurde, das unterbinden soll, dass sich Jugendliche über Homosexualität und Transsexualität informieren können, sollte in der bayerischen Landeshauptstadt ein klares Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit gesetzt werden. Die UEFA schob der Aktion jedoch einen Riegel vor, da sie als Veranstalter "aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation" sei.

Wir fragen daher heute:

Was halten Sie von politischen Statements im Profi-Sport?

