Ausstellung klärt auf : Warum Pinneberger kein Salz auf die Straße streuen sollten

15. Januar 2022, 16:01 Uhr

„Wer kam eigentlich auf die Idee, Salz auf die Straße zu streuen?“ Das ist die erste von 12 Fragen, die die Ausstellung „Don't Streu Salz“ beantwortet. Bis zum 14. Februar ist sie in der Rathauspassage zu sehen.

Grau ist alle Theorie – weswegen Wilhelm Flade-Krabbe (Grüne und Unabhängige) während der Ausstellungseröffnung von „Don't Streu Salz“ am Freitag (14. Januar) in der Pinneberger Rathauspassage auch ein kleines Experiment zur Veranschaulichung vorbereitet hatte. Auf einem Tisch präsentierte der Umweltschützer einen Strauß Tulpen in einer Vase.

„Was passiert, wenn man Salz in das Blumenwasser streut?“, fragte er. Die Antwort darauf gab er gleich selbst: Er zeigte Tulpen, die er einen Tag zuvor in Salzwasser gestellt hatte. Diese waren innerhalb kürzester Zeit eingegangen. „Das ist das Ergebnis nach einem Tag. Pflanzen und Salz – das passt nicht zusammen“, betonte Flade-Krabbe. Den Bäumen gehe es nicht anders.

Ausstellung läuft bis zum 14. Februar

Flade-Krabbe sowie die Grünen und Unabhängigen gehören zu den Mitinitiatoren, die die Hamburger Ausstellung „Don't Streu Salz“ nach Pinneberg geholt haben. Mit spannenden Geschichten, Expertise und interaktiven Mitmachelementen geht es sehr frei nach dem Filmtitel von Woody Allen um „12 Dinge, die Sie über Streusalz wissen sollten, aber nie fragen würden“. Bis zum 14. Februar ist die Ausstellung, die laut Centermanagerin Nicole Bastein bei den Besuchern schon auf großes Interesse stößt, in der Rathauspassage zu sehen.

Streusalz führt zur Anreicherung von Natriumionen im Boden und zur Auswaschung der Nährstoffe. Die Bäume können deshalb weniger Nährstoffe aufnehmen, werden krank und sterben ab. Sie bekommen kein Wasser, keine Luft und keine Nährstoffe mehr. Wilhelm Flade-Krabbe (Grüne und Unabhängige)

„Streusalz führt zur Anreicherung von Natriumionen im Boden und zur Auswaschung der Nährstoffe. Die Bäume können deshalb weniger Nährstoffe aufnehmen, werden krank und sterben ab. Sie bekommen kein Wasser, keine Luft und keine Nährstoffe mehr", referierte Flade-Krabbe. Der Boden unter den Bäumen breche zusammen. „Je mehr Salz, desto schlechter." Das Überangebot an Natrium und Chlorid rufe außerdem Ätz- und Verbrennungsschäden hervor. Doch auch Tiere bleiben nicht verschont, wie Experten wissen. „Bei Hunden wird die Haut der Pfoten wund." Außerdem greife überschüssiges Salz die Karosserie von Autos an.

„Anlass für die Ausstellung, ist eine Studie, in der die BUE rund 900 Bäume in ganz Hamburg über einen Zeitraum von fünf Jahren untersucht hat“, heißt es auf der Webseite der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft. Sie belegt klar den Einfluss von Streusalz auf Boden und Vegetation. In den harten Wintern führe der flächendeckende Streusalzeinsatz zur Salzanreicherung in den Böden am Straßenrand, zu einer generellen Salzbelastung in den Bäumen und zu einer Anhebung des Salzgehalts im Sickerwasser. Und weiter: Die größte Belastung entstehe aber erst durch weiteres unkontrolliertes Streuen mit Salz der meist privaten oder gewerblichen Gehwegreinigung. Weil die Baumscheiben in einer Ebene mit dem Fußweg liegen und für die Luft- und Wasserversorgung der Wurzeln meist offen gehalten werden, könne gerade hier das Streusalz gut in den Wurzelraum eindringen.

„Die Ausstellung ist auch ein Appell an die Privatleute, auf Streusalz zu verzichten“, sagt Flade-Krabbe. Er empfehle Streumittel mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.

Ich schließe mich diesem Appell an. Salz sollte nur gestreut werden, wenn es unbedingt notwendig ist. Erster Stadtrat Stefan Bohlen

Der Erste Stadtrat Stefan Bohlen pflichtete Flade-Krabbe bei. „Ich schließe mich diesem Appell an. Salz sollte nur gestreut werden, wenn es unbedingt notwendig ist“, sagte er.

„Wer kam eigentlich auf die Idee, Salz auf die Straße zu streuen?“ Das ist übrigens die erste von zwölf Fragen. Die Antwort steht auf der Schautafel: Es waren die Pariser 1879, als sie dem Schnee nicht mehr Herr wurden. Die berühmte Champs-Élysées wurde zur „sibirischen Allee“. In den folgenden Jahren hielt Paris als Reserve immer 4.000 Tonnen Salz bereit.​

