Warum geht keiner an die Strippe?

Privatstation der Regio-Klinik Pinneberg hält nicht für jeden Patienten ein eigenes Telefon bereit

Avatar_shz von jou

10. Oktober 2019, 16:20 Uhr

Pinneberg | „Auf der Privatstation der Regio-Klinik Pinneberg gibt es zu wenige Telefone auf den Zimmern.“ Das empfindet Lola Ötting, die als Patientin kürzlich dort war, so. „Es gibt 21 Zimmer und nur fünf Telefone“, sagt die 82-Jährige. „Da bin ich nicht mit einverstanden.“

Bei ihrem Aufenthalt im Krankenhaus habe ihre Tochter sie dadurch nicht so oft erreichen können, wie es gewollt war. „Ich habe mich richtig wie in einem Käfig gefühlt, weil ich nicht telefonieren konnte“, sagt Ötting. „Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich nicht in dieses Krankenhaus gegangen“, führt die Rentnerin weiter aus. „Aber aufgrund meines Alters muss ich leider öfter in die Klinik“, ergänzt sie. Die Patientin ist sich sicher: An diesem „totalen Missstand“ muss sich etwas ändern.

Doch: Als die Patientin nachfragte, warum es so wenige Telefone gibt, war die Antwort laut Ötting, dass es „von ganz oben“ bestimmt sei und auch nicht so gravierend wäre. Birga Berndsen, Sprecherin der Regio-Kliniken, erklärt, warum ein vermeintlicher Telefonmangel herrsche: „Die Ausstattung unserer Privatstationen mit Telefonen ist ausgerichtet an den Erfahrungswerten des Bedarfs“, teilt sie mit. „Normalerweise werden noch weniger Telefone benötigt, da die allermeisten Patienten ihr eigenes Smartphone nutzen“, erläutert Berndsen auf Nachfrage unserer Zeitung. Ein Handy wolle die 82-Jährige jedoch nicht mitnehmen. Sie habe Sorge, dass es gestohlen würde.

Aufgrund einer erhöhten Nachfrage in der Zeit, als Ötting ihren Aufenthalt im Klinikum hatte, sei es nicht möglich gewesen, ihr ein Telefon zur Verfügung zu stellen. Berndsen erläutert: „Tatsächlich konnte in dieser Woche erstmalig ein Ehepaar wegen ungewöhnlich hohen Bedarfs kein Telefon erhalten, worüber wir mit beiden sprachen und um Verständnis baten.“

Dennoch wolle Regio einen Weg finden, um künftig solche Probleme zu vermeiden. Berndsen versichert: „Dieser Vorfall veranlasst uns, kurzfristig mehr Telefone bereitzustellen.“