„Perspektive für Wohnungslose“ : Warum die Arbeit des Schäferhofs in Appen so wichtig ist

Appen | Rainer Adomat ist Geschäftsführer der Stiftung Hamburger Arbeiterkolonie, die Trägerin des Appener Schäferhofs ist. Im Interview mit shz.de berichten Adomat und seine Stellvertreterin Petra Mindermann von neuen Projekten und erklären, warum die Wohnungslosenhilfe so wichtig ist.

Wie sieht die Arbeit des Schäferhofs aus?

Rainer Adomat: Die Arbeit ist äußerst vielfältig. Der Schäferhof ist erst einmal eine landwirtschaftliche Immobilie, die seit 1898 der Stiftung Hamburger Arbeiterkolonie gehört. Stiftungszweck ist die Wohnungslosenhilfe. Diese war gemeinsam mit der Landwirtschaft die Grundlage für alles Weitere, das hier entstanden ist. Kiesabbau, Naturerlebnisräume, ein Hofcafé, ein Reitsportzentrum – es hat sich auf dem Areal einiges entwickelt. Kern unserer Arbeit ist aber weiterhin die stationäre Wohnungslosenhilfe.

Wie viele Menschen ohne eigene Unterkunft wohnen auf dem Schäferhof?

Petra Mindermann: Wir halten 52 Plätze vor. Unser Angebot richtet sich an alle, die keine Wohnung haben. Außerdem haben wir eine Langzeiteinrichtung für Alkoholkranke. In der Regel bleiben die Menschen anderthalb bis drei Jahre. Unser Ziel ist, sie wieder auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten und in die Gesellschaft einzugliedern. Der Schäferhof will denen helfen, die schon aus jedem System herausgefallen sind. Auch sie haben Rechte. Bei uns bekommen sie ein Zimmer, genügend zu essen und wieder Zugang zu einer vernünftigen gesundheitlichen Versorgung. Menschen, denen kein anderer mehr eine Chance gibt, können bei uns versuchen, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Dies geschieht durch intensive sozialpädagogische Beratung und Betreuung sowie tagesstrukturierende Beschäftigungsangebote. Wir wollen Wohnungslosen Hoffnung und eine Perspektive bieten.

Welche Bedeutung hat das Projekt „Schäferhof Recycling plus“, dem die Appener Gemeindevertretung gerade zugestimmt hat?

Adomat: Es ist für uns enorm wichtig. Wir müssen die Nachsorge auf dem ehemaligen Deponiegelände übernehmen. Um sicherzustellen, dass wir dieser Verpflichtung nachkommen können, brauchen wir die Einnahmen aus dem Projekt. Vorgesehen ist, dass das Recyclinghof-Areal neben der abgedeckten Deponie weiterhin genutzt wird. Dort sollen gebrauchte Baumaterialien aufbereitet und verkauft werden.

Was zeichnet das Projekt aus?

Adomat: Der soziale Zweck ist fester Bestandteil des Projekts. Es entstehen Beschäftigungsmöglichkeiten für Wohnungslose und Menschen mit Behinderungen.

Mindermann: Wir wollen dabei differenzierte Angebote schaffen. Die Altersspanne der Bewohner, die bei uns untergebracht sind, liegt zwischen 18 und 78 Jahren. Unser Ziel ist, dass für alle die passenden Jobs beziehungsweise eine passende sinnstiftende Beschäftigung angeboten werden.

Welche Rolle spielt die Kooperation mit der Lebenshilfe?

Adomat: Diese Kooperation war von Anfang an eine wertvolle Ergänzung unserer Arbeit. Die Lebenshilfe suchte 2005 eine landwirtschaftliche Immobilie, die wir zur Verfügung stellen konnten. Das passte hervorragend zum sozialen Stiftungszweck. Schließlich geht es darum, benachteiligten Menschen zu helfen. So wurden beispielsweise allein rund um den Reitbetrieb 30 Werkstattplätze für Behinderte eingerichtet.

Gibt es Probleme, mit denen der Schäferhof zu kämpfen hat?

Adomat: Hätte sich das Projekt „Schäferhof Recycling plus“ aus irgendeinem Grund nicht realisieren lassen, wäre es schwierig geworden. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stiftung ausgereicht hätte, langfristig die Deponie-Nachsorge sicherzustellen. Es darf zudem niemand vergessen, dass wir auch für etwa 30 Angestellte Verantwortung tragen. Deshalb war es enorm wichtig, dass die Gemeinde Appen unseren Plänen zugestimmt hat. Die Vorbereitung des Projekts hat in den vergangenen Jahren viel Kraft gekostet. Der Aufwand hat sich zum Glück gelohnt. Ansonsten haben wir die Probleme, die man mit Immobilien eben hat. Es können immer Reparaturen anfallen, mit denen man nicht rechnet. Das gehört bei einem Betrieb dieser Größenordnung dazu.

Was sind die größten Herausforderungen in den kommenden Jahren?

Mindermann: Wir müssen auch in Zukunft verdeutlichen, dass stationäre und ambulante Wohnungslosenhilfe unverzichtbar sind. Die Wohnungslosenhilfe muss bestehen bleiben und darf nicht den anderen sozialen Gesetzbüchern zugeordnet werden. Das ist eine Frage der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich würde mir zudem wünschen, dass mehr Wohnungen für einkommensschwache Menschen gebaut würden und mehr Immobilienbesitzer Wohnungslosen eine Chance auf ihre eigen vier Wände gäben.

Adomat: Es fehlt vor allem an Unterkünften für Ein-Personen-Haushalte. Alle sehen das Problem. Um Abhilfe zu schaffen, müssen sich aber viele Beteiligte einig sein. Hamburg hat es als Stadtstaat leichter und kann einfach beschließen, dass pro Jahr 10.000 Wohnungen gebaut werden. Im Kreis Pinneberg macht jede Gemeinde ihre eigene Planung. Und die sieht vornehmlich Einfamilienhäuser vor. Dabei brauchen wir dringend Mietwohnungen.

Rainer Adomat (64) ist seit 2000 Geschäftsführer der Stiftung Hamburger Arbeiterkolonie. Die kirchlich-diakonische Stiftung ist Trägerin des Schäferhofes in Appen, einer Einrichtung der Wohnungslosenhilfe. Vorher arbeitete der Lehrer für Deutsch und Geschichte beim Diakonischen Werk und war dort unter anderem für die Ausländer-, Aussiedler- und Flüchtlingsarbeit zuständig. Petra Mindermann (52) arbeitet seit 2002 auf dem Schäferhof. Sie fing als Sozialpädagogin an und ist inzwischen Adomats Stellvertreterin.

von Kai Lehn

erstellt am 23.Aug.2017 | 12:00 Uhr