Mehr Platz, neue Ausstattung : Warum der Anbau an Rellingens Caspar-Voght-Schule ein Erfolg ist

Nach Kritik über die Planung für den 22-Millionen-Euro-Schulanbau: Die Verantwortlichen sind mit der Umsetzung sehr zufrieden – auch wenn für die Oberstufenreform jetzt ein zweiter benötigt wird.

18. Januar 2022, 18:00 Uhr

Der Anbau der Rellinger Caspar-Voght-Schule (CVS) ist fertig – nur auf dem Außengelände wird noch an einem überdachten Fahrradstellplatz gearbeitet. Der stellvertretende Schulleiter Michael Bruhn, Projektleiterin Dagmar Schudak bei der Verwaltung, ihr Stellvertreter David Beverungen und die Schulausschussvorsitzende Martina Roy (CDU) zeigen sich zufrieden und gewähren gemeinsam einen Blick in die fertiggestellten Räumlichkeiten.

Sie reagieren damit auch auf die Kritik der SPD, die kürzlich bemängelte, dass der Anbau von vornherein zu klein für die aktuell 1100 Schüler konzipiert worden sei. Hintergrund: Aufgrund der Oberstufenreform braucht die CVS jetzt noch einen zweiten Anbau – damit beschäftigt sich der Schulausschuss am Donnerstag (20. Januar).

Stellvertretender Schulleiter lobt neue Räume und neue Ausstattung

Roy sagt in Richtung SPD: „Die Zusammenarbeit der Lenkungsgruppe und aller Fraktionen war sehr konstruktiv. Es ist schade, wenn nachgetreten wird, wenn nicht alles geklappt hat.“ Sie sieht den Anbau an der CVS als ersten Teil einer Erfolgsgeschichte. Auch der stellvertretende Schulleiter Bruhn sagt: „Ich bin rundum zufrieden. Es ist ein Traum, was umgesetzt worden ist.“ Auch von der Ausstattung her, zum Beispiel mit neuen Active Panels.

Im Altbau, wo die fünften bis achten Klassen untergebracht sind, sei der Offene Ganztag neu gestaltet worden mit drei neuen Räumen. Auch das neue Sprachlabor und die Fachräume – NaWi, Textil- und Werkraum – lobt er. „Die Lehrküche ist zudem verbessert worden, das hilft uns bei der Verbraucherbildung“, so Bruhn.

Da die sechsten und siebten Klassen jetzt im Altbau seien, hätte auch die Betreuung in der Grundschule neue Räume erhalten. Im Neubau eingezogen sind die Klassenstufen neun bis 13, die Schulverwaltung sowie die Mensa und Aula, die zugleich als Bühne, Aufenthaltsort und neuer Haupteingang fungiert und gut genutzt werde.

Fläche des Altbaus wurde mit Anbau verdoppelt

Im Neubau entstanden unter anderem 18 neue Klassenräume, sechs Selbstlernräume und die Fachräume für Kunst. Insgesamt hat er eine Gesamtfläche von 6632 Quadratmetern. Der Altbau ohne die angeschlossene Grundschule hat mit seinen 20 Klassenräumen, neun Selbstlernräumen und sanierten Fachräumen eine Gesamtfläche von 5647 Quadratmetern. Beverungen sagt: „Wir haben die Fläche mehr als verdoppelt.“

Das heißt wir haben vier Klassen, müssen aber fünf Kurse anbieten und das für bis zu sieben Fächer. Michael Bruhn, stellvertretender Schulleiter

Dass jetzt noch mehr Platz benötigt werde, liegt laut Bruhn daran, dass die Oberstufe ab dem kommenden Schuljahr vor allem bei den Hauptfächern vermehrt aus Wahl- und Kursfächern bestehen würde. „Das heißt wir haben vier Klassen, müssen aber fünf Kurse anbieten und das für bis zu sieben Fächer“, erläutert er.

Dass sei erst in den letzten zwei Jahren so deutlich geworden. Und der Bedarf sei da: 160 Bewerbungen für die Oberstufe hat die CVS im vergangenen Jahr gehabt – 109 Plätze standen zur Verfügung. Bruhn rechnet für das nächste Schuljahr mit ähnlichen Zahlen.

„CVS 2020“: Start der Planung war 2016

Schudak blickt noch einmal zurück zu den Anfängen des Bauvorhabens: „Wir sind 2016 gestartet und haben im ersten halben Jahr den Bedarf ermittelt. Wir haben damals alle dazu befragt.“ Ende 2017 sei dann festgestellt worden, dass die Räume der Mensa überplant werden müssten. „Die Teilnahme am Mittagessen war sehr gut und die Planung reichte nicht mehr aus.“ Deshalb hat die Grundschule jetzt ihren eigenen Speiseraum. Die Produktionsküche ist zudem deutlich vergrößert: Bis zu 700 Essen können bei Bedarf ausgegeben werden.

Für die Vorbereitung haben wir uns viel Zeit genommen und das soll auch jetzt so sein. Dagmar Schudak, Projektleiterin Gemeinde Rellingen

Im November 2018 stand die Baugenehmigung, im Sommer 2019 war Baustart. „Nach einem Jahr stand der Riegel, nach einem weiteren Jahr ging die Mensa in Betrieb“, so Schudak. Durch die Pandemie gab es beim Bau Verzögerungen, auch die NaWi-Räume sind aufgrund eines Wasserschadens erst nach den Herbstferien 2021 fertig geworden. Trotzdem sagt Schudak: „Das Bauen ging eigentlich schnell. Für die Vorbereitung haben wir uns aber viel Zeit genommen und das soll auch jetzt so sein.“

Im Schulausschuss wird nun zunächst über eine Arbeitsgruppe zur Ermittlung des genauen Raumbedarfs debattiert. Diese soll auch den Standort des Erweiterungsbaus auf dem Gelände vorbereiten. Start für die Sitzung am 20. Januar ist um 19 Uhr in der Aula der CVS, Schulweg 2-4.