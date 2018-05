Elmshorn : Warum Bestatter sein kein Bürojob ist

Jan Weißenborn aus Kollmar arbeitet in Elmshorn. Zu seinem Beruf als Bestatter kam er eigentlich aus Zufall.

von Daniela Lottmann

02. Mai 2018, 14:30 Uhr

Elmshorn | Die Hektik der Hamburger Straße ist nur ein paar Meter entfernt, doch die Geräusche des gehetzten Treibens sind sofort weg, als die Tür zufällt. Stattdessen kündigt eine elektrische Türklingel den Besucher an und flugs kommt ein Mann um die Ecke. „Ich bin gleich da.“ Jan Weißenborn heißt der Mann. Er schmeißt sich sein Jackett über und schiebt wohlwissend eine Visitenkarte über den Tisch. „Weißenborn – dass kann man auf ganz viele Arten falsch schreiben. Mit ß – einem Buchstaben, den man jetzt auch groß schreiben kann. Das weiß nur kein Mensch.“ Weißenborn schmunzelt. Er ist Bestatter und leitet die Elmshorner Filiale von Lenggenhager Bestattungen. In seinem Arbeitsalltag begegnen ihm oft Menschen, die in tiefer Traurigkeit stecken. Doch er selbst scheint ein fröhlicher Mensch zu sein. „Ich darf nicht alles an mich ranlassen. Aber natürlich gibt es Fälle, die mich nicht kaltlassen. Wenn Kinder betroffen sind zum Beispiel.“

Als Quereinsteiger zum Bestatter

Seit 2007 lebt Weißenborn im Norden, eigentlich stammt er aus Werningerrode im Harz. „Ich bin ein klassischer Quereinsteiger“, erzählt er. Früher hat er als Sozialversicherungsfachangestellter gearbeitet. „Damals zahlten die Krankenkassen noch Beihilfen für Bestattungen. Im Grunde stand ich auf der anderen Seite und habe die Anträge bearbeitet.“ Als sein Vertrag auslief, schickte er eine Verabschiedung an alle beruflichen Kontakte. „Dann stand plötzlich mein Heimatbestatter in der Tür und hat gefragt, ob ich für ihn im Büro arbeiten wollte. Das war natürlich eine Lüge. Als Bestatter arbeitet man nicht nur im Büro.“ Weißenborn lächelt als er das erzählt. Das er heute nicht mehr nur im Büro arbeitet, ist genau der Aspekt, der ihn am meisten an seinem Beruf gefällt. Damals sagte er dem Bestatter zu – ohne zu wissen, ob der Job zu ihm passt. „Ich dachte mir, ich versuche es drei Monate. Wenn ich dann noch schlafen kann, bleibe ich.“

Weißenborn blieb – und sagt, er habe es nie bereut. „Eine Zeit lang wusste ich nicht, wo mein Platz ist. Bis ich gemerkt habe, genau hier bin ich richtig. Ich kann anderen helfen und in Ausnahmesituationen beistehen.“ Seine wichtigste Maßgabe: Eine Bestattung muss zu den Verstorbenen passen. „Ich finde es nicht schlau, ein Standardpaket anzubieten“, sagt er. Er erzählt, dass er bei der Trauerfeier eines Taubenzüchters schon mal das Fliegenlassen von Brieftauben organisiert hat oder ein anderes Mal den Sanddornschnaps servieren ließ, den der Verstorbene noch angesetzt hatte. „Solche Dinge tun auch den Angehörigen gut. Sonst gucken sie auf eine Holzkiste und können nicht begreifen, dass darin ein Mensch liegen soll, mit dem sie 30 Jahre lang befreundet waren.“ Einmal holte er mit dem Leichenwagen einen Mann ab, der gerne Motorrad fuhr. „Wir wurden begleitet von vielleicht 80 Motorrad-Kollegen. Und als wir durch einen Tunnel fuhren, drehten all seine Freunde den Gashahn noch einmal richtig auf. Das war ihre Art, Abschied zu nehmen.“

Angehörigen sind über Vorkehrungen froh

Weißenborn sagt, sein Beruf ist über die Jahre individueller geworden. Menschen wählen heute nicht mehr nur die Erdbestattung auf dem Friedhof, sondern lassen sich auch in Friedwäldern begraben oder einen Teil ihrer Asche zu Diamanten pressen. 5000 bis 10.000 Euro kann eine Bestattung dabei leicht kosten. Manchmal kommen Menschen zu ihm, die für ihre eigene Bestattung Vorkehrungen treffen und schon festlegen wollen, wie die aussehen soll, sagt Weißenborn. „Die Angehörigen sind zutiefst dankbar, dass sie die Entscheidungen nicht alleine treffen müssen. Das nimmt ihnen die Angst, etwas falsch zu machen.“ Seine eigene Beerdigung hat der Bestatter deshalb auch schon geplant. „Aber nur in meinem Kopf. Aufgeschrieben habe ich es nicht. Aber meine Frau weiß Beschied. Und finanziell abgesichert ist sie auch.“