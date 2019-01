Region Pinneberg in Kürze : +++ Warnung vor Betreten des Eises +++ Vorerst kein Ausbau des Grenzwegs +++ Gesundheitsmesse in Pinneberg +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

23. Januar 2019, 06:00 Uhr

Pinneberg | Kreis Pinneberg Landesweit warnen Feuerwehr und Polizei eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen. „Trotz der Kälte der vergangenen Tage sind die Eisdecken noch nicht tragfähig, sagte Holger Bauer, Sprecher des Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein. Das Betreten sei lebensgefährlich. Auch in Halstenbek mit dem bekannten Krupunder See schrillen die Alarmglocken. Rathausmitarbeiter Rodion Wohlleben: „Wildvögel und die Tiefenbelüftungsanlage halten das Eis vor dem Zufrieren ab. Daher ist die Gefahr besonders groß.“

Elmshorn Elmshorn will es. Horst will es. Der Kreis Steinburg will es – und der Kreis Pinneberg auch. Der Ausbau des Grenzweges von der Landesstraße 288 zur Kreisstraße 34 war im vergangenen Jahr gerade von politischer Seite massiv gefordert worden. Das war im Jahr der Kommunalwahl ein zugkräftiges Thema mit großer Wirkung in der Öffentlichkeit. Doch inzwischen ist es um den Ausbau des Grenzweges ruhig geworden, verdächtig ruhig. Im Verkehrs- und Wirtschaftsausschuss des Kreises Pinneberg wurde am 15.Januar ein eher nüchterner Sachstand verkündet. Seit einem Abstimmungsgespräch im Oktober 2017 auf Einladung der Gemeinde Horst, an dem auch Vertreter des Landes teilgenommen hatten, seien „keinerlei Aktivitäten“ mehr zu verzeichnen gewesen. Auch eine zweimalige Nachfrage beim Kreis Steinburg, der die Trägerschaft für die Baumaßnahme inne hat, sei ohne Erfolg geblieben.

Pinneberg Die 21. VfL-Gesundheitsmesse in Pinnebergs Rathauspassage steht an: Am Sonnabend, 16. Februar, können sich alle Interessierten bei regionalen Ausstellern über Gesundheitsthemen unter dem Motto „Sport als Therapie“ informieren und beraten lassen – auch ein umfassender Gesundheitscheck ist wieder im Angebot.

Uetersen Mit „Tod im Terminal“ trat das Hamburger Opernloft in der Aula des Ludwig-Meyn-Gymnasiums (LMG) auf. Ziel war es, den Schülern der fünften bis siebten Klassen das Genre Oper näherzubringen. Dabei bietet die 90-minütige Darbietung mit Dialogen auf Deutsch einen leichten Einstieg. So etwas hatten viele der Schüler, die sich am Montagvormittag in der Aula des Gymnasiums tummelten, zuvor noch nicht gehört. Als Sopranistin Marie Richter in höchste Tonlagen vordrang, waren alle Augen auf die Bühne gerichtet. Viele Schüler reagierten überrascht, einige gar erschrocken, andere ganz begeistert.

Barmstedt Gerade jetzt, wo der Winter mit seinen niedrigen Temperaturen und langen Nächten manch einem aufs Gemüt schlägt, ist die Aussicht auf ein buntes Party-Wochenende mehr als willkommen. In Barmstedt ist es in einigen Wochen soweit: Am Freitag und Sonnabend, 8. und 9. März, wird die zweite Ausgabe von „Barmstedt dreht auf“ auf die Beine gestellt. Schauplatz ist erneut die Sporthalle am Heederbrook.

Ellerau Ehrungen und kein Ende: Der ehemalige Ellerauer Bürgermeister Eckart Urban (SPD) ist für sein langjähriges politisches Engagement bereits zum dritten Mal ausgezeichnet worden. Nach seiner Heimatgemeinde und dem Land, dessen Vertreter ihm die Freiherr-vom-Stein-Medaille verliehen, ehrte ihn nun auch der SPD-Kreisverband Segeberg. Die Laudatio hielt mit Franz Thönnes ein Weggefährte.

Schenefeld Info-Frühstück für Alleinerziehende, „Mit allen Sinnen Farben erleben“, Ukulele-Workshops, „Musik am Freitag“ und „Kunterbunte Nachmittage“ – so lauten nur einige der neuen Angebote im Schenefelder Kinderzimmer ab Februar. Laut Koordinatorin Meike Förster-Bläsi nutzen jede Woche etwa 100 Familien die regelmäßigen Gruppen für Erwachsene mit Kindern.

