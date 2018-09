Der Ehe-kursus : Wann, wo und wie teuer?

von René Erdbrügger

20. September 2018, 11:58 Uhr

Der siebenteilige Ehe-Kursus startet am Mittwoch, 17. Oktober. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Kirche am Fahlt, Fahltskamp 79. Die weiteren Kurse sind immer mittwochs. Teilnehmen kann jeder. Der Kursus kostet 30 Euro pro Paar. Anmeldungen schriftlich (Kirche am Fahlt, Fahltskamp 79), per E-Mail an ehe-kurs@kirche-am-fahlt.de oder per Telefon unter (04101) 3 74 73 87. Am Mittwoch, 5. Dezember, gibt es zum Abschluss ein gemeinsames Essen. Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnehmerbuch mit Gesprächsimpulsen, Fragebögen und Platz für persönliche Notizen. Der Ehe-Kursus basiert auf christlichen Prinzipien, setzt jedoch keinen kirchlichen Hintergrund bei den Teilnehmern voraus.