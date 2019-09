Waldspielplatz zu unsicher?

Politik fürchtet, dass die Fläche im Pfingstwald zu abgelegen ist /Aufsicht und Notrufsäule werden diskutiert

27. September 2019, 16:00 Uhr

HASLOH | Die Gemeinde Hasloh hat die Errichtung eines zusätzlichen Spielplatzes westlich der Kieler Straße geplant. Die Notwendigkeit bestehe. Es gebe zu wenig Spielflächen in der Gemeinde. Während der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses berichteten einige Mitglieder jedoch von ihren Zweifeln, ob die dafür angedachte Fläche im Pfingstwald tatsächlich ideal ist.

In Planung ist ein rund 1000 Quadratmeter großes Areal im Pfingstwald beim Festplatz. Der Ausschussvorsitzende Kay Löhr (FDP) berichtete, dass er die Fläche bereits mit dem Förster in Augenschein genommen habe und die Errichtung einer Spielfläche dort möglich sei. „In der Zwischenzeit haben mich allerdings mehrere Bitten erreicht, den Standort noch einmal zu diskutieren“, begründete der Ausschussvorsitzende die erneute Debatte über das Thema zum jetzigen Zeitpunkt. Ilka Schmidt (CDU) sagte: „Ich finde einen Spielplatz mitten im Wald sehr ungünstig.“ Petra Stapelfeld (FDP) hingegen sagte: „Ich finde den Platz dafür sehr gut.“ Und Beate Haines (SPD) ergänzte: „Es soll ja ein Naturspielplatz für größere Kinder werden.“ Im Zuge der Diskussion wurde klar, dass durch den recht abgelegenen Standort zwei Fragen geklärt werden müssen: Was ist, wenn ein Kind sich verletzt und nicht allein Hilfe holen kann? Hier könnte das Aufstellen einer Notrufsäule sinnvoll sein, schlug Löhr vor. Die zweite Frage lautete, wie groß die Gefahr für die Kinder und Jugendlichen durch die Einwirkung Dritter an diesem Ort sein könnte. Der Ausschuss beschloss, das Thema zunächst noch einmal in den einzelnen Fraktionen beraten zu lassen und in der nächsten Sitzung weiter darüber zu diskutieren.

Löhr hatte bereits mit den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten einen Ortstermin. Von diesen gab es Zustimmung für die Projektidee.