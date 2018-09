Waldenauer Schülerschule zeigt sich

von René Erdbrügger

17. September 2018, 11:31 Uhr

Die Schülerschule in Waldenau präsentiert sich an drei Terminen der Öffentlichkeit: Morgen öffnet die Schule im Waldenauer Marktplatz 14 um 20 Uhr die Türen. Dann können sich alle Interessierten über eine Alternative zum staatlichen Schulsystem informieren. Die Lehrer und einige Schuleltern stehen für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung findet in der Cafeteria statt.

Am Sonnabend, 22. September, folgt ein Tag der offenen Tür. Von 12 bis 17 Uhr stellen die Schüler selbst ihre Schule vor. Eingeladen sind vor allem Eltern mit ihren Kindern: Lehrer geben unter anderem Informationen zur Anmeldung für die erste Klasse im Schuljahr 2019/2020.

Ein weiterer Termin, um sich die Schule anzusehen, folgt am nächsten Dienstag, 25. September. Lehrer und Schuleltern stehen nochmals bereit und informieren Interessierte über die Pädagogik an der Schülerschule. Los geht’s wie zuvor um 20 Uhr in der Cafeteria.