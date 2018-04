Waldenau: Fraktion Bürgernahe für Verlegung der Buslinie 285

von René Erdbrügger

06. April 2018, 10:33 Uhr

Das ließ nicht lange auf sich warten: Hans-Günther Petersen von der Frakion Die Bürgernahen hatte bereits in der letzten Versammlung des Bürgervereins über das Thema „Bessere Busanbindung für Waldenau“ referiert, jetzt kommt der Antrag der Fraktion für den nächsten Stadtentwicklungsausschuss.

Die Verwaltung soll beauftragt werden, die Machbarkeit der Verlegung der Buslinie 285 im Pinneberger Ortsteil Waldenau-Datum zur besseren Nahverkehrsversorgung der dortigen Bevölkerung mit dem Verkehrsverbund zu prüfen und gegebenenfalls umzusetzen. Außerdem soll sie klären, ob die Kosten wie bei der Änderung der Linienführung von Bus 594 vom Kreis Pinneberg übernommen werden können.

Begründet wird der Antrag damit, dass im Ortsteil Waldenau-Datum überwiegend ältere Bürger wohnen, denen man nicht zumuten könne, bei jedem Wetter zur Haltestelle und zum Wendepunkt am Marktplatz zu gehen. Durch weitere Haltestellen beziehungsweise eine Verlegung der Fahrstrecke könne eine bessere Busanbindung des ÖPNV für die Bürger in Waldenau-Datum erreicht werden.

Auch eine neue Streckenführung von Pinneberg nach Schenefeld wird im Antrag genannt: Aus Richtung Pinneberg kommend soll der Bus auf der Datumer Chaussee rechts in den Waldenauer Weg abbiegen und dort bis zur Kreuzung mit der Schenefelder Landstraße fahren. Dort soll der Bus dann links auf die Schenefelder Landstraße abbiegen. Im Bereich der Kreuzung solle eine neue Haltestelle entstehen. Die nächste Haltestelle sei dann an der Kirche, so die Bürgernahen. Über Nieland würde die weitere Fahrstrecke über die bestehende Haltestelle Marktplatz in Richtung Schenefeld über die Nienhöfener Straße/Datumer Straße führen.

Es sollte eine Erprobungsphase in Absprache mit dem Bürgerverein erfolgen, um die Annahme der veränderten Tour durch die Anwohner zu testen, so die Bürgernahen in ihrem Antrag. Der Stadtentwicklungsausschuss tagt am Dienstag, 24. April. Beginn ist um 18.30 Uhr im Pinneberger Rathaus.