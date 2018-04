Waldenau braucht Wohnraum

Ausschuss für Stadtentwicklung erteilt Verwaltung Prüfauftrag / Eingriff in bestehendes Naturschutzgebiet wird abgelehnt

von shz.de

25. April 2018, 16:00 Uhr

„Stadtplanung muss nicht in Thesdorf aufhören“, hatte Jürgen Hilbers, Vorsitzender des Bürgervereins Waldenau-Datum von 1934 im Gespräch mit den Kandidaten des Wahlkreises 18 angemahnt (unsere Zeitung berichtete). Immer wieder werde der Bürgerverein von älteren Einwohnern angesprochen, die ihr Haus verkaufen wollen und gern in eine Mietwohnung ziehen würden – in Waldenau. Doch Wohnraum ist knapp. Nun will die Verwaltung reagieren. Der Stadtentwicklungsausschuss diskutierte am Dienstagabend über die „‚Entwicklung von neuen Wohnbauflächen im Ortsteil Waldenau“.

„Anlässlich einer Anfrage von zwei Grundeigentümern hat die Verwaltung bei der Landesplanungsbehörde nachgefragt, ob eine Entwicklung von Wohnbauflächen nördlich des Waldenauer Weges aus landesplanerischer Sicht sinnvoll ist. Die Landesplanungsbehörde hat dazu mitgeteilt, dass eine solche Entwicklung den derzeit gültigen Zielen des Regionalplanes widerspricht und daher aktuell nicht genehmigungsfähig sei“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Dennoch will die Verwaltung die Bereiche prüfen und ein Entwicklungskonzept für die Erweiterung des Ortsteils erstellen. „Wir haben das Thema vor 15 Jahren schon einmal diskutiert. Damals haben sich die Waldenauer vehement dagegen ausgesprochen“, sagte Uwe Lange (Die Bürgernahen). Eine Bebauung bis zu einer Tiefe von 100 Metern sei aus Sicht seiner Fraktion zu viel. „Die CDU-Fraktion sieht es ähnlich“, sagte Klaus Seyfert (CDU). Der Regionalplan lasse eine Bebauung derzeit nicht zu, aber es sei vom Land eine Fortschreibung geplant. „Für uns ist es so, dass massiver Wohnraumbedarf in Waldenau besteht. Eine Verjüngung in Waldenau wäre auch angezeigt“, sagte Seyfert. Zudem sehe er eine Chance, so auch das Bestehen der Grundschule zu sichern.

„Es gibt keine zwei Meinungen, dass Waldenau massiven Wohnraumbedarf hat. Ich finde das Vorgehen aber etwas seltsam, dass zwei Grundstücksbesitzer kommen und von der Verwaltung eine Vorlage ohne Beschluss entwickelt wird. Das weckt Hoffnungen, aber auch Ängste“, sagte Reinhard Matthies (SPD) und ergänzte: „Das Vorgehen finde ich nicht prickelnd. In der Bevölkerung müssen wir uns nun für etwas, was wir nicht verbrochen haben, rechtfertigen, Planspiele der Verwaltung.“ Das sah Seyfert anders: „Die Verwaltung ist dafür da, Vorschläge zu machen. Sonst klagen wir immer, dass die Stadt nichts vorschlägt. Es hält uns nichts davon ab, anderweitig zu schauen.“ „Ich warne davor, in ein jetzt bestehendes Naturschutzgebiet einzugreifen“, sagte Birgit Klampe (FDP). Der Prüfantrag betreffe ein Gebiet, das nicht genehmigungsfähig sei. „Die Eingriffe sind weitreichender als in Gehrstücken“, kritisierte Manfred Stache (Grüne & Unabhängige). „Für uns ist es ein No-Go, in ein Naturschutzgebiet reinzugehen.“ Er halte es für falsch, Kapazitäten in die Überprüfung eines Gebiets zu investieren, das nicht genehmigungsfähig sei.

Richtig zufrieden war auch Matthies nicht mit dem Vorschlag der Verwaltung. Die SPD-Fraktion stellte daher den Antrag, den Prüfauftrag auf ganz Waldenau und nicht nur nördlich des Waldenauer Wegs auszuweiten. Diesem Antrag stimmten elf Ausschussmitglieder zu. Stache lehnte das ab: „Wir brauchen keinen Prüfauftrag für etwas, was wir grundsätzlich ablehnen. Wenn man dafür ist, den Grüngürtel zwischen Pinneberg und Waldenau zu erhalten, muss man den Antrag ablehnen.“ Die von ihm vorgeschlagene Vertagung in den Umweltausschuss wurde abgelehnt.