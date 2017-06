Warm up im Jugendzentrum : Wake up Pi - Rap im Vorfeld des Rock-Festivals

vergrößern 1 von 1 Foto: PT 1 von 1

Pinneberg | Die Pinneberger Rapper Zaett und Sozio geben sich heute Abend im Jugendzentrum Geschwister-Scholl-Haus (GSH), Bahnhofstraße 8, die Ehre. Dort steigt ab 20 Uhr zum ersten Mal ein Warm up zum Rockfestival Wake up Pi, das am Sonnabend, 9. September, auf der Drosteiwiese stattfindet. Zaett und Sozio treten mit Eddie Morra auf. Außerdem auf der Bühne zu sehen: die Bands Pollywog Chieftain, Thrashkat und Illusion. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro.

erstellt am 23.Jun.2017 | 11:41 Uhr