Wahlunterlagen kommen nicht an

von René Erdbrügger

30. April 2018, 10:50 Uhr

Schon bei der Bundestagswahl 2017 hat es Probleme über nicht zugegangene Wahlbenachrichtigungen in Pinneberg gegeben: Auch im Zuge der Kommunalwahl am Sonntag, 6. Mai, häufen sich wieder Meldungen aus dem ganzen Stadtgebiet. Das bestätigte Kathrin Goldau von der Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung.

Was genau schiefgelaufen ist, steht noch nicht fest. Eine erneute Zustellung erfolgt nicht. Da es sich bei den Unterlagen lediglich um eine Information zur Wahl ohne Rechtswirkung handelt, werde diese nicht neu ausgestellt, erläuterte Goldau. „Sofern die Wahlbenachrichtigung nicht zugegangen sein sollte, genügt auch eine Identifikation mit dem Personalausweis oder Pass beim Wahlvorstand“, sagte sie.

Bürger, die per Briefwahl ihre Stimme abgeben wollen, können dies bis Freitag, 4. Mai, 12.30 Uhr, formlos per Post, per Fax oder E-Mail im Wahlbüro beantragen. Nötig ist dazu die Angabe des Namens, des Geburtsdatums und der Meldeanschrift. Auch eine persönliche Anmeldung ist zu den Öffnungszeiten des Pinneberger Rathauses, Bismarckstraße 8, im Sitzungsraum C möglich.