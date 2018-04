Region Pinneberg in Kürze : +++ Wahlkampfthema Knechtsche Hallen +++ Neuer Musikschulleiter in Pinneberg +++ Kunstrasen für den SSV Rantzau +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

17. April 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Die Zukunft der Knechtschen Hallen ist längst auch zum Thema im Kommunalwahlkampf geworden. Die SPD macht sich dafür stark, dass die Stadt die historischen Hallen kauft und damit der jahrelange Stillstand beendet werden kann. Die FDP lehnt diesen Vorschlag vehement ab. „Ein Ankauf der Hallen wäre der absolute Wahnsinn“, betont der FDP-Bezirksvorsitzende Pascal Mangels. Auf die Stadt Elmshorn würden Folgekosten in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro zukommen – auf den Kaufpreis obendrauf. Eine Refinanzierung dieser Ausgaben sei laut Mangels nicht in Sicht. Diskutiert wird die Zukunft der Knechtschen Hallen auch am Mittwoch, 18. April. Alle Infos dazu gibt es hier.

Pinneberg Er ist der Neue am Pult: Seit März ist Alireza Zare Leiter der Musikschule Pinneberg, vorher hat er lange Jahre die Oldesloer Musikschule für Stadt und Land geführt. Jetzt will er in Pinneberg die Geschicke lenken – und er ist schon mittendrin: In den nächsten Wochen stehen Termine in den Schulen und Kitas an, bei den Politikern will er sich vorstellen. Denn Zare will neue Schwerpunkte setzen. „Die musikalische Bildungsförderung hat sich in den letzten Jahren enorm geändert“, sagt Zare. „Die Musikschule muss sich gegenüber Kindertagesstätten öffnen, die Zusammenarbeit mit Schulen verbessern. Wir müssen die Kinder so früh wie möglich erreichen.“

Barmstedt Die abgetragene Spielfläche des an die Straße grenzenden Platzes des SSV Rantzau befindet sich derzeit im Umbruch. Und das ist wörtlich zu nehmen, denn der SSV Rantzau plant für die Zukunft und möchte einen Kunstrasenplatz mit Korkgranulat auf „D2“ schaffen. Das ist notwendig, da der jetzige Platz die Nutzung durch viele Mannschaften trotz hohem Unterhaltungsaufwand nicht bewältigt. Da die Baukosten höher liegen als die ursprünglich veranschlagten 540.000 Euro, hat der Verein die Zielsumme von 50.000 Euro an Spendengeldern, die er anpeilte und mittlerweile auch erreicht hat, um 10.000 erhöht.

Wedel Ende 2017 hatte der Wohnimmobilienfonds Wertgrund Wohnselect D als Eigner der Wohnanlage Tinsdaler Weg / Galgenberg / Am Rain der Politik überarbeitete Pläne für eine Modernisierung und Nachverdichtung im Ensemble der 1950er-Jahre-Bauten vorgestellt. Offen blieb seinerzeit, wo und wie der neue Eigner die vom Rat geforderten 30 Prozent Sozialwohnungsbau bei dem 15-Millionen-Euro-Projekt realisieren möchte. Jetzt hat Wertgrund ein Konzept nachgelegt, das eine merkliche Übererfüllung der Klausel vorsieht und zumindest bei der Stadt ausgesprochen positiv ankommt.

Ellerau Ehre für die Ellerauer Feuerwehr. Sie war am Wochenende Gastgeber für rund 400 Teilnehmer an der Jahreshauptversammlung des Segeberger Kreisfeuerwehrverbandes. Sie bot den Rahmen für den letzten Auftritt Holger Gebauers als Kreiswehrführer. Er hatte sich bereits vor der Tagung aus persönlichen Gründen zurückgezogen und machte seinen Rücktritt nun offiziell. Nachfolger wurde der bisherige Stellvertreter Jörg Nero, der ein Traumergebnis einfuhr und nun mit voller Rückendeckung der Wehren in sein neues Amt starten kann.

Uetersen Wie geht es weiter beim Thema Bleekerstift? Darf das Altgebäude abgerissen werden? Die Stadtverwaltung ist der Ansicht, dass die Erhaltungssatzung greift, das Gebäude sei hinsichtlich seines Charakters erhaltenswert. Architekt Maik Timm, der für die Investoren spricht, plädiert hingegen für einen Abriss des Hauses an der Bleekerstraße. Die Meinung der Uetersener scheint eindeutig, mehr als 700 Unterschriften hat die Initiative gegen den Abriss gesammelt.

Schenefeld Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat eine neue Vorsitzende: Gudrun Bichowski. Einstimmig wählte die Jahreshauptversammlung die Schenefelder Bürgervorsteherin zur Nachfolgerin von Albert Burs. Der hatte den Verein 32 Jahre lang geleitet und den Führungswechsel von langer Hand vorbereitet: „Er hat mich schon vor Jahren gefragt, ob ich das machen würde“, verriet Bichowski.

Hamburg Mit der Umstellung ihrer vollautomatischen Containertransporter am Terminal Altenwerder (CTA) auf Ökostrombetrieb will der Hamburger Hafenkonzern HHLA rund 15.500 Tonnen CO2 und 118 Tonnen Stickoxid jährlich einsparen. Die Stadt fördert das Projekt mit knapp acht Millionen Euro. Einen entsprechenden Förderbescheid übergab Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Montag der HHLA-Vorstandschefin Angela Titzrath bei der Vorstellung eines Prototypen mit neuartiger Lithium-Ionen-Batterie, die auch als Strom-Zwischenspeicher dienen soll, um die Netze zu entlasten.

Schleswig-Holstein Zwei Monate bevor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 16. Jun die Kieler Woche eröffnen wird, laufen die Planungen für das Musikprogramm auf vollen Touren. Bekannt waren bislang nur die Namen für die hochkarätigen „Gewaltig-leise“-Konzerte auf der Freilichtbühne der Krusenkoppel – übrigens die einzigen Auftritte, die Eintritt kosten. Alle anderen Konzerte sind traditionell kostenlos.