Wahlergebnis durch Ausschuss offiziell bestätigt

von René Erdbrügger

08. Mai 2018, 11:36 Uhr

Die Wahl gehört bereits der Vergangenheit an, doch das Ergebnis wurde erst gestern offiziell durch den Wahlausschuss bestätigt. Innerhalb der nächsten sieben Tage kann dagegen Widerspruch eingelegt werden. Kathrin Goldau (Foto) von der Verwaltung berichtete von einer ruhigen Wahl. Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) sprach einen Dank an die Wahlhelfer aus, besonders auch an Goldau.