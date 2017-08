Region Pinneberg in Kürze : +++ Wacken: Superstau bei Pinneberg +++ Rekordmaler in Barmstedt +++ Neuer Wahl-Service in Elmshorn +++

Elmshorn Die Stadtverwaltung Elmshorn bietet für die Bundestagswahl einen neuen Service an. Unterlagen für die Briefwahl können per QR-Code angefordert werden. Wer die shwarz-weißen Pixel mit seinem Smartphone scannt, wird zu einer Internetseite der Verwaltung weitergeleitet.

Barmstedt Rekordmaler aus Barmstedt. Für ihn ist es kein Hobby, sondern Passion: Werbegrafiker Heinz Rasche aus Barmstedt malt jeden Tag ein Bild. Der Platz an den Wänden seiner Wohnung wird knapp.

Wedel Quer durch alle Genres: Viele Teilnehmer sind mehr als 90 Jahre alt, Spaß bringt es allen. In der Kursana-Residenz Wedel lädt Dozent Arne Offermanns regelmäßig zur Diskussion im Literaturkreis ein.

Schenefeld Bei gegrillten Würstchen und Bier hat sich Constantin von Piechowski (FDP), Kandidat für die Schenefelder Bürgermeisterwahl Ende September, vorgestellt. Zu seinem Programm wollte er sich allerdings noch nicht äußern. Die Besucher hingegen hatten Ideen und Vorstellungen zur Zukunft der Düpenaustadt. Von Piechowski will ab heute sein Wahlprogramm präsentieren.

Pinneberg Ausflug ins Reich der Fantasie: Immer sonnabends ist im Bücherwurm, dem Pinneberger Buchladen an der Dingstätte, Vorlesetag. Eine halbe Stunde lang tauchen Chefin Antje Schirmer und ihre ehrenamtlichen Helfer mit den Kleinen in die Welt der Literatur ein. Die Idee entwickelte die Buchhändlerin, weil sie die Kinder im Zeitalter des Computers wieder weg vom Bildschirm und an gedruckte Bücher heranführen möchte.

Quickborn Eine neue Saison bedeutet ein neues Programm für Kammermusik in Quickborn. Die Kammermusikfreunde haben nun ihr neues Programm für die 59. Saison vorgestellt. Zu Gast sind unter anderem die vier Cellisten von „Quattrocelli“, das Ensemble Albis Coantores und das Berolina Ensemble, das erst letztes Jahr den Klassik-Echo abräumte. Das Programm ist vielseitig, auch Literaturrezitation ist dabei. Die Saison startet im September und geht bis April 2018.

Uetersen Kneipensport kommt ohne Mathe nicht aus: Der Dart-Profi und ehemalige Weltmeister Roland Scholten war am Sonnabend bei der Uetersener Sportgemeinschaft für eine Trainingsstunde zu Gast. Der gebürtige Niederländer hatte für die Dart-Sparte einige Tipps parat, die helfen, Partien zu gewinnen. Der wichtigste: Mathematik. Günther Ramcke, Leiter der Sparte, träumt währenddessen von einer eigenen Dart-Schule.

Hamburg „Heute ist ein Feiertag!“: Die Hamburger Dragqueen Olivia Jones hat sich am Samstag in die vordersten Reihen der Parade zum Christopher-Street-Day gemischt. An die Spitze der bisher größten CSD-Parade der Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen in der Hansestadt, wie der Vorsitzende von Hamburg Pride, Stefan Mielchen, stolz erläutert. „Das macht Gänsehaut“, ergänzt er beim Blick runter auf die Lange Reihe, die Straße ist dicht mit Zuschauern.

Schleswig-Holstein Alles dicht: Die Wacken-Fans haben sich am Sonntag auf den Heimweg gemacht. Nach Angaben der Polizei verlief alles in geordneten Bahnen. Zumindest auf dem nördlichen Teil der Strecke gab es nach deren Angaben keine größeren Staus. Zwischen Tornesch und Pinneberg war dann jedoch Geduld gefragt. Dort staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer.

von shz.de

erstellt am 07.Aug.2017 | 06:00 Uhr