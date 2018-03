Region Pinneberg in Kürze : +++ Wabe-Kita will nach Elmshorn +++ SummerJazz in Pinneberg gesichert +++ Schäden an der BMTV-Halle +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

27. März 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Der Hamburger Verein Wabe drängt jetzt auch in den Norden des Kreises Pinneberg. In Elmshorn und in der Nachbargemeinde Kölln-Reisiek sollen jeweils Kindertagestätten gebaut und betrieben werden. In Pinneberg und Tornesch hatte der Verein bereits Kitas realisiert. Laut Wabe werden zurzeit 2900 Jungen und Mädchen in 22 Kitas und einem Eltern-Kind-Zentrum betreut. Der Verein beschäftigt mehr als 550 Mitarbeiter. Jetzt also Elmshorn und Kölln-Reisiek: Wabe möchte in der größten Stadt des Kreises eine Einrichtung mit 120 Betreuungsplätzen bauen.

Pinneberg Dank der Unterstützung von Sponsoren, der Stadt und vieler ehrenamtlich Mitwirkender wird es im August wieder ein SummerJazz-Festival in Pinneberg geben. Das teilte Ralph Kricke, Vorsitzender des Fördervereins, mit. Etwa 280 Bewerbungen dürften es bis zum Bewerbungsstopp am 31.März sein. Die ersten Bands und Musiker haben bereits zugesagt.

Barmstedt Die Fassadenplatten an der BMTV-Halle am Sportzentrum in der Schulstraße haben seit längerer Zeit Risse, Kratzer und Bruchstellen. Mit dem Antrag des BMTV zwecks Reparatur der Schäden sowie Übernahme der Kosten beschäftigte sich nun der Hauptausschuss. Seine Empfehlung an die Stadtvertretersitzung: Die Stadt soll zwei Drittel der Kosten, deren Höhe offen gelassen wurde, der BMTV ein Drittel übernehmen.

Schenfeld Basteln und Backen, Reiten auf dem Hof Eggerstedt, kreatives Gestalten im Atelier oder gemeinsam Yoga machen: Das Juks-Team hat für die Osterferien 2018 ein buntes Programm zusammengestellt. Für jede Veranstaltung ist eine Anmeldung im Juks erforderlich, die Plätze der einzelnen Aktionen sind begrenzt.

Quickborn „Wir zeigen heute alles, was die Musikschule kann“, sagte Frank-Peter Könen zu Beginn des Konzertes „Haste Töne“, zu dem die Quickborner Bigband „The Greenhorns“ eingeladen hatte. Der Leiter des großen Blasorchesters versprach nicht zu viel. Mitreißender Swing, stimmliche und instrumentale Klangfülle, ansteckende Spielfreude sowie musikalische Individualität durch besondere Adaptionen und eigens zusammengestellte Medleys weltberühmter Songs: Das sind die Greenhorns.

Wedel Nun gibt die Elterninitiative Wedel ihren Kommunalpolitikerinnen und -politikern etwas zu knabbern. Und das sind so genannte Wahlprüfsteine, mit denen sie Eltern die Entscheidung auf den Stimmzetteln erleichtern möchte. Gerade jetzt vor der Kommunalwahl wollen die besorgten Wedeler Eltern, die sich seit 2014 in einer Elterninitiative für die „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ zusammen geschlossen haben, klare Aussagen zu den Thmen rund um die Kita- und Schulkinderbetreuung.

Hamburg Ballett-Legende John Neumeier verlängert seinen Vertrag als Chef des Hamburg Balletts um weitere vier Jahre bis 2023. Dies teilte die Hamburger Kulturbehörde am Montag mit. Der Vertrag sollte gemeinsam mit Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittag im Hamburger Rathaus unterzeichnet werden. Der Kontrakt des 79-jährigen Neumeier läuft 2019 aus.

Schleswig-Holstein Ein Mann ist am Montagmorgen im Bahnhof von Klanxbüll (Kreis Nordfriesland) auf einen fahrenden Zug aufgesprungen. Der 49-Jährige hatte auf dem Bahnsteig eine Zigarette geraucht und die Abfahrt des Zuges nicht bemerkt. Als der Zug bereits anfuhr, sprang der Mann auf das Trittbrett der hinteren Lok, teilte die Polizei mit.